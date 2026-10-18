Thua Hà Nội FC, các cầu thủ CAHN đánh mất ngôi đầu bảng

Các cầu thủ Hà Nội FC đã đánh dấu sự trở lại ở cuộc đua vô địch V-League bằng chiến thắng 2-1 trước CAHN vào tối 18-10, trận thắng xứng đáng dành cho thầy trò HLV Kewell và đã làm cho ngôi đầu bảng đổi chủ sau vòng 4.

Xuân Mạnh, Văn Tùng lần lượt tỏa sáng đem 3 điểm về cho Hà Nội FC. Ảnh: HNFC

Lường trước sức mạnh của nhau và xác định đây là trận cầu “6 điểm” trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng, đôi bên đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất. Phía đội chủ nhà CAHN, HLV Polking đã tung đủ 4 ngoại binh Alan, Mauk, ArturPutros bên cạnh dàn tuyển thủ quốc gia Quang Hải, Adou Minh, Quang Vinh, Thành Long…

Trong khi Hà Nội FC đã sử dụng cặp Văn Quyết – Hùng Dũng để làm cầu nối trên sân. HLV Kewell cũng tung đủ 4 ngoại binh và điều quan trọng là tinh thần thi đấu của Hà Nội FC trận này rất cao. Họ nhập cuộc với tâm lý như 1 trận chung kết với lối chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu.

Phút 19, Xuân Mạnh đã “xé” toang mành lưới đội khách với bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm cận thành từ pha đá phạt góc ở biên phải. Bàn thắng như làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn. Các chân sút CAHN nỗ lực áp sát vòng 16m50 của đội khách, nhưng Thành Chung, Xuân Mạnh đã có trận đấu rất tốt, tổ chức bọc lót phòng ngự kín kẽ.

Trận thắng giúp Hà Nội FC trở lại với cuộc đua vô địch. Ảnh: HNFC

Sự vững vàng của tuyến phòng ngự như lên tinh thần cho các đồng đội ở tuyến trên, Hà Nội FC đã kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn nhờ vào kinh nghiệm và sự lăn xả của các cựu binh.

Sang đầu hiệp hai, CAHN có bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút hiểm hóc của Leo Artur. Nhưng ở vào trận đấu thật tưng bừng, Hà Nội FC đã nhanh chóng lập lại thế dẫn trước với bàn nâng tỷ số 2-1 của Văn Tùng vào phút 49. Thế trận được giữ chắc chắn đến khi kết thúc trận đấu đã giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm.

Đây cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp của Hà Nội FC với cùng tỷ số 2-1 ở trận derby thủ đô này. Với CAHN, trận thua đã làm họ đứt mạch toàn thắng và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG