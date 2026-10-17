Tuấn Hải tỏa sáng giúp Nam Định giành 3 điểm trên sân Thanh Hóa

Đội bóng thành Nam đã giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa trong trận đấu sớm vòng 4 V-League 2026-2027 diễn ra vào chiều 17-10. Trong đó có 1 pha lập công của tiền đạo trẻ Tuấn Hải cùng pha phản lưới nhà của Damoth Thong Khamsavath.

Niềm vui của Tuấn Hải sau bàn mở tỷ số cho Nam Định. Ảnh: HẢI HOÀNG

Trong thời điểm khó khăn về lực lượng do chấn thương và thẻ phạt, HLV Vũ Hồng Việt đã tung đủ 4 ngoại binh vào danh sách đá chính là Caio, Tyler, Romulo và Felix cùng với Tuấn Hải, A Mít, Lâm Ti Phông… đủ để tạo bộ khung hùng mạnh trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa.

Ở bên kia sân, đội chủ nhà cũng hiện diện đủ 4 ngoại binh Saliou, Lovric, Martins và Alisherovich bên cạnh cầu thủ Việt kiều Damoth Thongkhamsavath để lấp điểm yếu ở dàn nội binh trong thời điểm hiện tại.

Cùng quyết tâm giành chiến thắng, hai đội đã nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở. Với thực lực tốt và dàn công mạnh hơn, Nam Định đã tạo nhiều pha nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà từ các tình hướng dứt điểm của Lâm Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải.

Trận thắng giúp Nam Định tạm vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Mãi đến phút bù giờ của hiệp 1, Nam Định mới xuyên thủng hàng thủ của đội chủ nhà, nhưng đến từ pha phản lưới nhà của Damoth Thongkhamsavath.

Có bàn dẫn trước, Nam Định thi đấu thoải mái hơn ở hiệp còn lại, trong khi Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Phút 81, xà ngang cứu thua cho đội chủ nhà từ pha dứt điểm của Tuấn Hải. Sau đó 5 phút, may mắn đã không thuộc về Thanh Hóa khi Tuấn Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt từ cú đệm bóng cận thành.

Thắng trận này Nam Định đạt 7 điểm để vượt qua Thanh Hóa, tạm gia nhập top 5 sau vòng 4.

QUỐC CƯỜNG