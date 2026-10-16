Nam Định và những khó khăn đến sớm

Được nhận định nằm trong nhóm đua vô địch mùa này nhờ vào dàn lực lượng nhiều kinh nghiệm và không phải vướng bận ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng đội bóng thành Nam có màn khởi động không như ý.

Niềm vui chiến thắng sẽ sớm trở lại với Nam Định: Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Ở vòng 3 V-League, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong trận tiếp đón đối thủ trên sân Thiên Trường.

1 điểm ở trận đấu ấy có thể tạm làm hài lòng đội chủ nhà khi nó giúp khỏa lấp đi nỗi thất vọng từ trận thua đậm 0-3 trước Đà Nẵng trước đó. Nhưng nhìn một cách tổng thể, Nam Định đã sớm lộ diện lối chơi thất thường. Nếu không kịp thời có những điều chỉnh chiến thuật, họ sẽ khó lòng duy trì lợi thế trong cuộc đua đường dài.

Vấn đề lớn nhất của Nam Định thời gian qua là việc họ thường chỉ còn là cái bóng của chính mình mỗi khi rời xa “thánh địa” Thiên Trường. Lối chơi tấn công áp đặt của họ ít khi phát huy hiệu quả khi chạm trán các đối thủ thuộc “kèo dưới” vốn chủ động vận hành lối đá phòng ngự lùi sâu và chắc chắn.

Ngược lại, những lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã bộc lộ rõ qua trận thua trắng 0-3 trước Đà Nẵng, một trong những tỷ số bất ngờ nhất kể từ đầu mùa giải.

Bước sang vòng 4 V-League, Nam Định sẽ phải rời sân nhà để hành quân đến sân Thanh Hóa. Đây là nơi mà đội chủ nhà đang khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoại trừ trận sẩy chân trước Ninh Bình, hai trận đấu còn lại Thanh Hóa đã “giải quyết” rất tốt các đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí với mình.

Thanh Hóa vốn rất khó chịu khi thi đấu trên sân nhà. Ảnh: VPF

Trong cuộc so tài sắp tới, Thanh Hóa rõ ràng ở thế "cửa dưới" so với Nam Định, cả về chiều sâu lực lượng lẫn tiềm lực tài chính. Nhưng nếu không thận trọng, đội khách sẽ phải trả giá đắt trước một chủ nhà vốn luôn nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Hiện tại, HLV Mai Xuân Hợp đang khéo léo khỏa lấp khoảng trống về mặt kinh nghiệm của các cầu thủ nội bằng việc trọng dụng các ngoại binh như Abdurakhmanov, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus cùng cầu thủ Campuchia gốc Việt Thong Khamsavath.

Dù Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng chính vị thế "cửa trên" ấy lại vô tình tạo ra áp lực tâm lý khiến đội khách thêm phần khó đá.

Khó khăn càng chồng chất khi họ đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng lực lượng: chân sút chủ lực Xuân Son vắng mặt do chấn thương, trong khi bộ đôi Ezequiel và Văn Kiên phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Trong bối cảnh tổn thất nhân sự và phải thi đấu trên "chảo lửa" xứ Thanh, một kết quả chia điểm ở trận đấu này xem ra là kịch bản rất dễ xảy ra đối với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

QUỐC CƯỜNG