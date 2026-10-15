Ngoại binh V-League và thách thức cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup

Việc tăng số lượng ngoại binh tại V-League 2026-2027 được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, sức cạnh tranh của các CLB. Tuy nhiên, khi Asian Cup 2027 đang đến gần, vấn đề đặt ra là giải đấu quốc nội có tạo được nguồn nhân sự đủ chất lượng cho đội tuyển Việt Nam hay không.

VPF đã nâng suất ngoại binh trên sân lên 4 cầu thủ từ V-League 2026-2027 nhằm nâng chất lượng các trận đấu. Ảnh: VPF

V-League 2026-2027 cho phép mỗi CLB sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng thời điểm trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Quy định mới giúp các đội bóng tăng sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ Việt Nam làm quen với tốc độ, cường độ tranh chấp và áp lực thi đấu cao hơn.

Tuy nhiên, trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo thường là những vị trí được các CLB ưu tiên sử dụng ngoại binh. Nếu cầu thủ nội ít được ra sân ở những vị trí này, HLV Kim Sang-sik sẽ gặp khó khi tìm kiếm phương án bổ sung cho đội tuyển. Đây là vấn đề đáng lưu ý trước Asian Cup 2027, nơi tuyển Việt Nam phải đối đầu các đối thủ có trình độ, thể lực và tốc độ thi đấu cao hơn mặt bằng Đông Nam Á.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son mang đến khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm, nhưng đội tuyển cần thêm lựa chọn để tránh phụ thuộc vào một chân sút. Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc phải duy trì phong độ tại V-League, trong khi các tiền đạo trẻ cần được thi đấu thường xuyên để trưởng thành. Ở tuyến giữa, bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Thành Long, đội tuyển cũng cần thêm những cầu thủ đủ khả năng tranh chấp và điều tiết nhịp độ trước đối thủ mạnh.

Tiến Linh nỗ lực thể hiện trên hàng công CLB Công an TPHCM. Ảnh: VPF

Dù vậy, không thể xem việc tăng ngoại binh là nguyên nhân trực tiếp khiến đội tuyển thiếu nhân sự. Những cầu thủ nước ngoài có trình độ tốt sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh cần thiết, giúp cầu thủ nội nâng cao chuyên môn. Ngược lại, giảm ngoại binh chưa chắc mang lại hiệu quả nếu các CLB không chú trọng đào tạo và sử dụng lực lượng kế cận.

Trong ngắn hạn, HLV Kim Sang-sik cần theo dõi sát phong độ cầu thủ tại V-League, kiểm tra các phương án dự phòng ở những vị trí còn thiếu chiều sâu. Về lâu dài, VFF và VPF có thể nghiên cứu cơ chế khuyến khích CLB tăng thời lượng thi đấu cho cầu thủ trẻ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm ở môi trường chuyên nghiệp.

Asian Cup 2027 sẽ là phép thử đối với chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam. V-League mạnh lên nhờ ngoại binh là tín hiệu tích cực, nhưng hiệu quả phát triển cần được thể hiện qua khả năng cung cấp những cầu thủ nội đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

KHÁNH VÂN