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Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026-2027

SGGPO

Vòng 4 LPBank V-League 2026-2027 hứa hẹn sẽ là một vòng đấu bùng nổ với rất nhiều màn đọ sức đáng chờ đợi.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026-2027

Đầu tiên là hai trận "derby" giữa CAHN - Hà Nội FC và Hà Tĩnh - SLNA. Nếu như cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy là giữa hai ứng viên tranh vô địch thì trên sân Hà Tĩnh là cuộc chạm trán giữa những hiện tượng thú vị từ đầu mùa. Cả Hà Tĩnh lẫn SLNA đều có giai đoạn khởi đầu mùa bóng khá ấn tượng, khác với sự trầy trật như mùa vừa qua.

Sau 3 trận toàn thua, Đồng Nai gặp nhiều áp lực trong chuyến làm khách trên sân Bắc Ninh ở vòng này, nơi mà đội chủ nhà cũng hướng đến mục tiêu đua trụ hạng. Nếu lại thua trận này, HLV Nguyễn Việt Thắng hẳn sẽ đối diện với lắm áp lực. Thử thách sẽ rất lớn cho đội khách khi Bắc Ninh từng thắng Công an TPHCM vốn có thực lực hùng hậu.

Ninh Bình - HAGL cũng là cặp đấu đáng chú ý khi cũng ở cuộc so tài giữa hai đội tại Ninh Bình mùa trước, đội chủ nhà đã thay HLV khi trắng tay. Lần này đội do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt, liệu sẽ khác biệt?

Trận đấu muộn nhất vòng 4 giữa Công An TPHCM và Thể Công-Viettel cũng sẽ là trận đấu hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng và kịch tính khi cả 2 đội bóng giàu tham vọng này đều chưa có sự khởi đầu tốt ở mùa giải năm nay.

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V-League 2026-2027 V-League Nam Định HAGL Công an TPHCM Hà Nội FC SLNA Hà Tĩnh Ninh Bình Đồng Nai Nguyễn Việt Thắng

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