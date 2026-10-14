Thể Công Viettel không thể tạo bất ngờ tại Indonesia

Lượt trận thứ 2 của AFC Champions League Two diễn ra vào tối 14-10, Thể Công Viettel đặt mục tiêu kiếm điểm trong chuyến làm khách trên sân của Persib Bandung (Indonesia), nhưng đoàn quân của HLV Popov đã không làm nên chuyện khi để thua với tỷ số 0-1.

Khuất Văn khang nỗ lực qua người hậu vệ Persib Bandung. Ảnh: TCVT FC

Các cầu thủ Thể Công Viettel rất cần điểm trong trận này để chí ít cũng lấy lại khí thế sau chuỗi trận không thành công ở V-League. Nhưng lực bất tòng tâm trước đội chủ nhà có lối chơi đồng đều và chọn lối chơi chắc chắn.

HLV Popov cũng lường trước sức mạnh của Persib Bandung, đội đã thắng Seoul FC 1-0 ngay tại Hàn Quốc ở trận ra quân. Ông đã tung đủ 4 ngoại binh và đội hình chính và nhập cuộc đầy khí thế, tạo thế trận sòng phẳng với Persib Bandung.

Những phút đầu trận, Persib Bandung đẩy cao đội hình tấn công dồn dập về phía khung thành thủ môn Văn Việt. Thực lực của họ có chiều sâu và đồng đều nhờ vào dàn cầu thủ chất lượng như Thom Haye, Marc Klok, Mariano Peralta và Balsa Sekulic.

Áp lực từ các pha lên bóng của đội chủ nhà đã làm cho hàng phòng ngự TC Viettel làm việc khá vất vả. Thậm chí ở phút thứ 7, Chí Khải lúng túng thực hiện đường chuyền về nguy hiểm, nhưng may là cầu thủ của Persib không tận dụng thành công.

Triệu Việt Hưng giữa vòng vây các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: TCVT FC

Diễn biến sau đó khá cân bằng khi Viettel có nhiều pha đáp trả về phía khung thành đối phương. Ở vào thế trận cân bằng ấy, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào phút 42. Lương Chí Khải có pha truy cản Peralta trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm đá phạt 11m và Peralta đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số.

Mọi thứ càng thêm khó cho TC Viettel ở phút 68 khi chỉ còn 10 người từ thẻ đỏ (2 vàng) của Paulinho Martins. Hơn người, nhưng Persib lại chọn lối đá an toàn, không mạo hiểm dâng cao để bảo toàn chiến thắng. Quân số hai bên được cân bằng ở phút 74 khi thủ quân Marc Klok của Persib lãnh thẻ đỏ.

Dù rất nỗ lực để tìm bàn gỡ hòa trong quãng thời gian còn lại nhưng các chân sút của TC Viettel không làm nên chuyện, đành chấp nhận trắng tay rời Indonesia.

QUỐC CƯỜNG