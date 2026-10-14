Persib Bandung - Thể Công Viettel: Thầy trò Popov trước cửa ải lớn

Đang chật vật tìm lại phong độ sau chuỗi trận không thắng, Thể Công Viettel lại phải hành quân đến sân của Persib Bandung, đối thủ đang thăng hoa tại AFC Champions League Two. Giữa sức ép từ khán đài và những tổn thất lực lượng, thầy trò HLV Popov đứng trước chuyến làm khách được dự báo nhiều sóng gió.

Thể Công Viettel có 1 điểm trong hành trang ở AFC Champions League sau trận hòa Mellboure ở lượt đầu tiên. Ảnh: TCVT FC

Sau trận ra quân ấn tượng tại V-League 2026-2027 khi thắng Đồng Nai ngay trên sân khách, các cầu thủ Thể Công Viettel đột ngột khựng lại khi thua CAHN, Hà Tĩnh. Xen kẽ đó là trận hòa 1-1 trước Mellbourne. Tất cả đều là những trận trên sân nhà và là lời cảnh báo cho đoàn quân của HLV Popov.

Xác định mùa này tham dự trên 3 đấu trường ở V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League Two, Thể Công Viettel đã sớm có sự chuẩn bị về lực lượng. Nhưng ngay từ đầu mùa, đội bóng áo lính cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ, nhất là trận thua trước Hà Tĩnh mới đây càng gia tăng sức nóng từ khu kỹ thuật.

Tạm gác những khó khăn trong những ngày qua, thầy trò HLV Popov đang hướng đến kết quả tích cực tại Indonesia ở lượt trận thứ hai AFC Champions League Two trước đội chủ nhà Persib Bandung. Khó cho HLV Popov là trận này sẽ không có sự phục vụ của Doãn Ngọc Tân do chấn thương, khi tiền vệ này vốn được kỳ vọng lấp vào vị trí mà đội thiếu hụt trong thời gian qua.

Ở bên kia sân, Persib Bandung là một trong những đội bóng hàng đầu Indonesia, đồng thời là đương kim vô địch giải đấu cao nhất xứ Vạn đảo. Đây là đội mạnh thực sự và là thử thách lớn cho Thể Công Viettel. Ở trận ra quân AFC Champions League mùa này, họ thắng Seoul FC của Hàn Quốc ngay trên sân khách, cùng phong độ bất bại trong 5 trận gần đây.

Đội bóng áo lính hướng mục tiêu giành điểm tại Indonesia tối 14-10. Ảnh: TCVT FC

Ngoài dàn ngoại binh, Persib Bandung còn sở hữu những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Indonesia như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Marc Klok và Beckham Putra,... tất cả đều là những cái tên mà đội tuyển Việt Nam phải kiêng dè.

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, đội khách hẳn dựa vào dàn ngoại binh mà quy định về số lượng mở hơn so với V-League. Những Colonna, Curua, Luiz, Rimario, Ribamar cùng Diamab Vũ Thanh là chỗ dựa cho dàn cầu thủ trong nước.

Xem ra chuyến làm khách này “lành ít dữ nhiều” chờ đón thầy trò HLV Popov. Mục tiêu kết thúc chuỗi trận bết bát vừa qua hẳn sẽ không là điều dễ dàng, nhất là thi đấu trên sân của Indonesia vốn gặp áp lực rất lớn từ khán giả trên các khán đài.

Trận Persib Bandung - Thể Công Viettel diễn ra vào lúc 19g15 ngày 14-10.

Dự đoán: 2-0

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