HLV Polking hy vọng CAHN sẽ tạo bất ngờ trước Kashima Antlers

CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ bước vào lượt trận thứ hai tại AFC Champions League Elite khi tiếp Kashima Antlers (Nhật Bản) vào tối 13-10 trên sân Hàng Đẫy. Đối thủ được nhận diện là mạnh hơn cả Gamba Osaka, đội đã thắng CAHN 4-1 ở trận ra quân.

HLV Polking và hậu vệ Adou Minh tại buổi họp báo. Ảnh: CAHN FC

Mùa đầu tham dự đấu trường AFC Champions League Elite, CAHN đã sớm bị… ngợp khi thất bại cách biệt, tâm phục khẩu phục 1-4 trước Gamba Osaka của Nhật Bản. Đáng chú ý là ở bảng đấu của CAHN, ngoài Gamba Osaka còn có thêm 4 đại diện khác đều là những đội bóng hùng mạnh của Nhật Bản. Trong đó có Kashima Antlers, đối thủ của CAHN vào tối 13-10 trên sân Hàng Đẫy.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu vào ngày 12-10, HLV Alexandre Polking thừa nhận đây là thử thách lớn với ông cũng như các học trò, nhưng ông luôn có niềm tin chiến thắng. “Tôi tin rằng việc được thi đấu tại sân nhà là điểm tựa cho đội bóng chúng tôi. CAHN đã có trải nghiệm ở trận đấu với Gamba Osaka nên biết trình độ, tính cạnh tranh của đấu trường AFC Champions League như thế nào.

Các đội bóng Nhật Bản luôn rất mạnh, có trình độ cao nhưng khi có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả, tôi coi đó là điểm tựa để đội bóng hướng tới việc có điểm, thậm chí là chiến thắng”.

Với dàn ngoại binh chất lượng, CAHN liệu có kiếm được điểm trước Kashima Antlers? Ảnh: CAHN FC

Việc di chuyển liên tục và một số cầu thủ trong nước còn làm nhiệm vụ ở FIFA ASEAN Cup vừa qua ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của đội. Nhưng bù lại, thực lực có chiều sâu, nhất là dàn ngoại binh của CAHN cũng kịp để cho nhà cầm quân người Đức này dung hòa trên nhiều mặt trận ở giai đoạn đầu mùa này.

Đối thủ của CAHN là Kashima Antlers được nhận diện là đội mạnh. Họ đang đứng thứ 6 J.League và vừa thắng chính Gamba Osaka với tỷ số 2-0 hôm 9-10. Thế nên dù đá trên sân nhà và hiện tại ông Polking có thể tung đội hình mạnh nhất nhưng sẽ không dễ dàng để ngăn chặn đối thủ này.

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV Polking, hậu vệ Adou Minh cho biết: “Chúng tôi rất háo hức khi được so tài với một đối thủ có chất lượng hàng đầu châu Á như Kashima Antlers. Toàn đội đã có buổi họp mổ băng để phân tích đối thủ kỹ lưỡng. Dù Kashima sở hữu lực lượng rất mạnh, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tập trung vào chính lối chơi của mình".

Dự đoán: 0-2

QUỐC CƯỜNG