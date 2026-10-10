Hoàng Đức ghi bàn, nhưng Ninh Bình không thể thắng trên sân Thiên Trường

Thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Ninh Bình đã tạo được thế trận tốt hơn, thậm chí dẫn bàn trước. Nhưng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Ninh Bình vào cuối trận đã tạo điều kiện cho đội bóng thành Nam ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Thi đấu trên sân nhà nhưng Nam Định suýt trắng tay trước các cầu thủ Ninh Bình. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Cuộc so tài giữa Nam Định và Ninh Bình được xem là tâm điểm của loạt trận ngày 10-10 khi cả hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng mục tiêu cao ở mùa giải năm nay. Chính điều đó đã thu hút rất đông khán giả đến “chảo lửa” Thiên Trường để cổ vũ cho đội chủ nhà trong trận đấu được ví như trận “derby Nam Định” này.

Ở đội hình xuất phát, Nam Định sử dụng 4 ngoại binh với Caio, Tyler, Romulo và Felix cùng những nội binh nhiều kinh nghiệm Văn Vũ, Tuấn Hải, Lâm Ti Phông… Tuy nhiên, ở bên kia sân Ninh Bình cũng cho thấy quyết tâm rất cao trong trận đấu này. Dù “nhạc trưởng” Hoàng Đức ngồi trên ghế dự bị nhưng đội khách đã nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở và tạo nhiều pha nguy hiểm trong vòng 16m50 đội chủ nhà.

Diễn biến hiệp 1 khá cân bằng. Nam Định dù có dàn cầu thủ nanh vuốt và đá sân nhà nhưng tuyến trên không có Xuân Son nên sức tấn công giảm đi rất nhiều độ nguy hiểm.

Sang đầu hiệp 2, Ninh Bình gia tăng sức ép và ngay ở phút 47 đã suýt có bàn mở tỷ số. Cú sút hiểm hóc của Quốc Việt đã làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh nhưng tiếc cho đội khách khi bóng đi trúng cột dọc.

Hoàng Đức vào sân từ đầu hiệp 2 và ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Sự xuất hiện của Hoàng Đức từ đầu hiệp này đã tăng thêm sức mạnh cho đội khách, nhất là sự đa dạng trong các đường tấn công. Phút 57, Hoàng Đức đã khơi thông bế tắc cho đội khách sau bàn mở tỷ số từ đường chuyền của tiền đạo trẻ Quốc Việt.

Trận đấu trở nên sôi nổi sau bàn thắng của Ninh Bình khi các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công. Đến phút 73, từ pha tấn công trung lộ, Tuấn Hải đánh đầu cận thành đưa bóng bật người Tiến Anh trở ra, Mạnh Quỳnh nhanh chóng ập vào tung cú sút căng trực diện không cho thủ môn Văn Lâm cơ hội cản phá.

1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, giúp Ninh Bình tiếp tục tạm đứng nhì bảng với 7 điểm. Trong khi Nam Định cũng đạt 4 điểm sau 3 vòng đấu.

QUỐC CƯỜNG