Những chiếc ghế bắt đầu “nóng” tại V-League 2026-2027

Chưa thể nếm mùi chiến thắng từ đầu mùa giải, các huấn luyện viên Harry Kewell, Nguyễn Việt Thắng, Lê Quang Trãi và thậm chí cả nhà cựu vô địch Vũ Hồng Việt đang phải cảm nhận áp lực đè nặng trước khi bước vào vòng đấu thứ 3.

Bộ đôi HLV Vũ Tiến Thành - Lê Quang Trãi với những âu lo sau màn khởi đầu không như ý của HAGL. Ảnh: HAGLFC

Thử thách bản lĩnh nhà vua

Nam Định khởi đầu V-League 2026-2027 đầy ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước HAGL trên sân Thiên Trường. Thế nhưng ngay ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng thành Nam đã dội một gáo nước lạnh vào lòng người hâm mộ khi bất ngờ phơi áo 0-3 trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Trận thua đậm này khiến họ lập tức hụt hơi trong cuộc đua vào tốp đầu.

Đáng lo ngại hơn cho Nam Định khi hàng công của họ sẽ vắng mặt Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Việc mất đi cây săn bàn chủ lực, có tầm ảnh hưởng tối thượng lên lối chơi toàn đội, là bài toán cực kỳ hóc búa cho HLV Vũ Hồng Việt. Áp lực buộc phải thắng trong cuộc tiếp đón Ninh Bình sắp tới là rất lớn.

Lịch sử hai mùa giải qua cho thấy, ban lãnh đạo CLB Nam Định vốn nổi tiếng nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn nếu đội bóng rơi vào chuỗi phong độ sa sút.

HLV Vũ Hồng Việt như ngồi trên "lửa" sau trận Nam Định thua SHB Đà Nẵng 0-3 ở vòng 2 V-League

Tân binh khó thở, cựu vương khủng hoảng

Khác với hoàn cảnh của HLV Vũ Hồng Việt, hai nhà cầm quân Nguyễn Việt Thắng và Harry Kewell đang thực sự rơi vào thế dựa chân tường.

Với Đồng Nai, họ đã phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước Thể Công Viettel (0-2), Hà Tĩnh (0-1) và Công an Hà Nội (0-3). Việc trắng tay cả 3 trận và chưa ghi nổi một bàn thắng nào là hồi chuông báo động đỏ cho một đội bóng giàu tham vọng. Nếu không sớm thoát hiểm, Đồng Nai hoàn toàn có thể bị kéo vào cuộc đua trụ hạng ngay từ giai đoạn bình minh của mùa giải.

Đây là áp lực nặng nề đối với HLV Nguyễn Việt Thắng, bởi sân chơi V-League khắc nghiệt hơn rất nhiều so với giải Hạng Nhất – nơi Đồng Nai từng "làm mưa làm gió" suốt hai mùa giải trước.

Trong khi đó, cựu vương Hà Nội FC cũng đang trải qua những ngày tháng lận đận. HLV Harry Kewell vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Sau thất bại trước Công an TPHCM ở ngày ra quân, Hà Nội FC tiếp tục trắng tay ngay trên sân nhà trước SLNA ở vòng 2. Đỉnh điểm của khủng hoảng là việc họ bị SHB Đà Nẵng biến thành cựu vương ngay từ vòng 1 Cúp Quốc gia 2026-2027.

Hà Nội FC cũng đang kẹt ở khu vực cuối bảng khi chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu. Ảnh: HNFC

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu Hiển đã trực tiếp xuống khu kỹ thuật để trao đổi gay gắt với Ban huấn luyện. Để cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô đã lập tức duyệt chi cho chiến lược gia người Australia thay thế 2 ngoại binh trước vòng 3. Đây được xem là quyết định sửa sai kịp thời trong bối cảnh Hà Nội FC đang khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương của Duy Mạnh, Thành Chung, còn hàng công lại thi đấu nhạt nhòa.

Cựu danh thủ Leeds United chắc chắn hiểu rằng, chiếc ghế của ông sẽ khó giữ nếu không thể "giải hạn" ở vòng đấu tới.

Nỗi lo muôn thuở tại phố Núi

Thủ môn Trung Kiên là ngôi sao duy nhất trong đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ của HAGL. Ảnh: HAGL FC

Tại HAGL, bộ đôi HLV Vũ Tiến Thành – Lê Quang Trãi cũng có màn dạo đầu đáng quên với 2 trận thua liên tiếp tại V-League và mới nhất là thất bại ê chề trước đại diện Hạng Nhất – PVF-CAND (Hưng Yên) tại Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, tình cảnh của đội bóng phố Núi có phần khác so với Nam Định hay Hà Nội FC. Vấn đề của HAGL nằm ở thực lực. Với dàn cầu thủ chất lượng chỉ ở mức trung bình, ban huấn luyện rất khó để đòi hỏi một kết quả cao hơn. Trận thua Hải Phòng trên sân nhà và việc bị loại sớm ở Cúp Quốc gia là minh chứng rõ nhất cho tình cảnh lực bất tòng tâm.

Một mùa giải giông bão và đầy rẫy khó khăn đang chờ đợi "bộ tham mưu" của đội chủ sân Pleiku ở phía trước.

QUỐC CƯỜNG