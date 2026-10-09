Những dấu hiệu đáng ngại của nhà á quân V-League

3 tuần nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia không mang lại chuyển biến như mong đợi với Thể Công Viettel. Thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy khiến đội bóng áo lính nhận trận thua thứ hai liên tiếp, đồng thời đẩy HLV Velizar Popov vào thế chịu nhiều áp lực.

Thể Công Viettel tiếp tục thua trận ở đầu mùa V-League 2026-2027. Ảnh: MINH HOÀNG

Thể Công Viettel bước vào vòng 3 V-League 2026-2027 với lợi thế sân nhà và quãng thời gian chuẩn bị tương đối dài. Tuy nhiên, Hà Tĩnh đã khiến đội bóng áo lính phải trả giá bằng lối chơi chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Đội chủ nhà không nhập cuộc quá tệ. Sự trở lại của Khuất Văn Khang giúp các pha lên bóng có thêm sức sống. Chính tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 33, mở ra cơ hội xoay chuyển cục diện. Thế nhưng, Thể Công Viettel không tận dụng được lợi thế tinh thần, để đối phương chiếm ưu thế trong hiệp hai. Hai bàn thắng của Daniel Floro ở phút 60 và 63 chỉ cách nhau ba phút đã định đoạt trận đấu. Hàng phòng ngự Thể Công Viettel tỏ ra lúng túng khi đối thủ đẩy nhanh tốc độ, trong khi khả năng hỗ trợ từ tuyến giữa chưa đủ hiệu quả.

Ở phía trên, Lucas Ribamar cùng các đồng đội cũng bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Các pha phối hợp thiếu sự ăn ý ở khâu cuối cùng, khiến đội chủ nhà không tạo được sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ. Sự thiếu hiệu quả trong tấn công càng khiến những sai sót phòng ngự trở nên đắt giá.

Đáng nói, Thể Công Viettel sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và vừa giành ngôi á quân mùa trước. Tuy nhiên, những cá nhân có khả năng tạo khác biệt vẫn chưa được kết nối thành một tập thể đủ sức kiểm soát trận đấu. Khi đối phương thay đổi nhịp độ, đội bóng của HLV Popov thường gặp khó trong việc điều chỉnh cách chơi.

Thể Công Viettel (áo đỏ) bất ngờ để thua 1-3 trước Hà Tĩnh. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau ba vòng, Thể Công Viettel mới có 3 điểm, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Việc tiền vệ Doãn Ngọc Tân tái phát chấn thương càng khiến ban huấn luyện thêm khó khăn trong việc bố trí nhân sự.

V-League vẫn còn chặng đường dài, nhưng hai thất bại liên tiếp đã khiến đội bóng áo lính sớm rơi vào thế bám đuổi. HLV Popov có nhiều việc phải làm để cải thiện sự gắn kết giữa các tuyến, đồng thời tìm ra phương án ứng phó hiệu quả hơn trước những đối thủ chơi kỷ luật.

Với một đội bóng từng được xem là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch, 3 điểm sau ba vòng rõ ràng là kết quả khó chịu. Thể Công Viettel đã bộc lộ những dấu hiệu đáng ngại và buộc họ phải chỉnh đốn đội ngũ để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

GIA MINH