Bóng đá trong nước

Thêm chấn thương của Đình Bắc gây lo lắng cho HLV Kim Sang-sik

SGGPO

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có khởi đầu thành công ở Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027 khi thắng Lion City Sailors 1-0 ngay tại Singapore, nhưng không may gặp phải chấn thương của “cậu bé vàng” Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc đã có miếng băng ở chân phải tại buổi tập cùng CAHN một ngày trước trận đấu. Ảnh: CAHN FC
Đình Bắc đã có miếng băng ở chân phải tại buổi tập cùng CAHN một ngày trước trận đấu. Ảnh: CAHN FC

Vào cuối trận đấu giữa CAHN và Lion City Sailors, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ bị chấn thương trong tình huống không có va chạm nào. Nhân viên y tế của CAHN đã vào sân săn sóc và sau đó anh không thể tiếp tục thi đấu.

Phía CAHN chưa thông tin cụ thể về chấn thương của Đình Bắc, nhưng có nhiều ý kiến về những cầu thủ vừa tham dự FIFA ASEAN Cup là không thể xem nhẹ khi có khả năng bị quá tải do mật độ thi đấu dày đặc.

Trở lại với trận đấu này, CAHN đã có màn khởi đầu thuận lợi ở Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027 qua chiến thắng 1-0 nhờ vào pha ghi bàn của Artur vào phút 45+1.

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Ãnh: CAHN FC

Trận đấu này HLV Polking đã tung lực lượng mạnh nhất với 6 ngoại binh cùng Văn Hậu, Nguyễn Filip, Văn Đô, Adou Minh và Văn Phương. CAHN nhập cuộc thật tưng bừng và có nhiều thời điểm thi đấu lấn lướt hơn đội chủ nhà.

Sau khi dẫn bàn, CAHN càng duy trì được thế trận vững chắc nhờ vào kinh nghiệm của các cầu thủ vốn có 2 mùa tham dự giải đấu này trước đó.

Vào phút 57, Quang Hải, Đình Bắc và Thành Long được tung vào sân để giữ sự liền mạch giữa khu trung tuyến hàng tiền đạo. Thắng 1-0 chung cuộc, CAHN không chỉ có sự khởi đầu thuận lợi ở đấu trường Đông Nam Á mùa này mà đang kéo dài mạch trận toàn thắng lên con số 4 sau 3 trận thắng liên tiếp ở V-League 2026-2027.

Tuy nhiên, chấn thương của Đình Bắc đang gây nhiều lo lắng cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia khi HLV Kim Sang-sik rất cần chân sút này cho chiến dịch Asian Cup 2027.

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Từ khóa

CAHN Lion City Sailors FIFA ASEAN Cup V-League 2026-2027 Đình Bắc Adou Minh Nguyễn Đình Bắc Văn Đô Văn Phương

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