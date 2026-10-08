Hoàng Hên bị chấn thương nặng hơn dự kiến

Vốn bị chấn thương ở trận gặp Pakistan và không thể ra sân trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên có thể vắng mặt ở Vòng chung kết Asian Cup 2027 do không kịp phục hồi.

Hoàng Hên có nguy cơ lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11 và Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, Hoàng Hên bị rách cơ thuộc phần bắp chân trái, đồng thời tái phát chấn thương đầu gối và nghỉ thi đấu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mới nhất, chấn thương của Hoàng Hên cần đến 3 tháng để điều trị và hồi phục.

Chấn thương của Hoàng Hên làm cho HLV Kewell lo lắng cho những vòng đấu tới của Hà Nội FC khi đội bóng này đang gặp khủng hoảng về điểm số lẫn lực lượng và đang trải qua 3 trận thua liên tiếp ở các mặt trận.

Ngoài ra, nỗi lo còn lan sang HLV Kim Sang-sik khi Hoàng Hên sẽ vắng mặt ở hai trận đấu của đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam, dự kiến đội sẽ thi đấu 2 trận quốc tế. Đó cũng là khoảng thời gian quan trọng để rà soát lực lượng trước khi sang Saudi Arabia tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Dư âm chấn thương từ FIFA ASEAN Cup 2026 đang làm cho nhiều đội V-League lo ngại. Ngoài Hoàng Hên còn có Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc cũng bị chấn thương. Cả hai đều là trụ cột ở đội hình Nam Định và Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG