Có Tài Lộc, có Hên nhưng tuyển Việt Nam vẫn nhớ Son

Đội tuyển Việt Nam đến FIFA ASEAN Cup 2026 với một đội hình giàu màu sắc chưa từng thấy, từ những cầu thủ nhập tịch đến dàn Việt kiều và nhiều gương mặt mới. Nhưng khi Nguyễn Xuân Son chấn thương, HLV Kim Sang-sik mới cảm nhận rõ có những khoảng trống không dễ lấp chỉ bằng việc bổ sung thêm người.

Có mẫu tiền đạo càn lướt tốt như Xuân Son thì Đình Bắc mới phát huy được thế mạnh của mình. Ảnh: ANH KHOA

“Tài Lộc”, “Hên” đều có trong tay HLV Kim Sang-sik. Nguyễn Tài Lộc, tên cũ Geovane Magno, cùng Đỗ Hoàng Hên trở thành những lựa chọn mới trên hàng công. Đội tuyển còn có một nhóm cầu thủ Việt kiều khá đông như thủ môn Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng. FIFA ASEAN Cup 2026 thực tế là giải đấu Việt Nam sở hữu số cầu thủ nhập tịch và Việt kiều nhiều nhất từ trước đến nay.

Trước giải, đó là một diện mạo rất đáng chờ đợi. HLV Kim từng khẳng định sự hiện diện của bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc giúp đội tuyển mạnh lên đáng kể. Trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 hồi tháng 7, ba cầu thủ gốc Brazil thậm chí cùng tham gia vào bàn mở tỷ số: Hoàng Hên chuyền bóng, Tài Lộc xử lý trước khi Xuân Son dứt điểm.

Nhưng FIFA ASEAN Cup lại cho ông Kim một câu trả lời khác.

Màn trình diễn của Tài Lộc tại FIFA ASEAN Cup chưa để lại ấn tượng rõ nét. Ảnh: ANH KHOA

Xuân Son chấn thương ngay trận ra quân thắng Philippines 1-0. Một pha xoay người bứt tốc không va chạm khiến anh rách cơ đùi và phải sớm trở về Việt Nam. HLV Kim Sang-sik khi ấy thừa nhận đây là “tổn thất lớn”, thậm chí gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và CLB Nam Định.

Phần còn lại của giải đấu cho thấy vì sao ông tiếc Son đến vậy.

Việt Nam vẫn còn Tài Lộc, Hoàng Hên, Đình Bắc cùng nhiều lựa chọn khác, nhưng hàng công mất đi một điểm tựa rõ rệt. Tài Lộc và Hoàng Hên cũng không đạt trạng thái tốt nhất. Chính HLV Kim thừa nhận Tài Lộc gặp vấn đề sau chấn thương nhẹ, còn Hoàng Hên chịu ảnh hưởng bởi mật độ thi đấu liên tục nên không thể hiện được 100% khả năng.

Son khác ở chỗ anh không đơn thuần bổ sung thêm một cầu thủ nhập tịch. Tiền đạo này đem tới thứ mà tuyển Việt Nam vẫn thiếu, là một trung phong đủ khỏe để giữ bóng trước trung vệ, đủ mạnh để va chạm, có khả năng tự tạo cơ hội và quan trọng nhất là biến những thời điểm đội chơi không tốt thành bàn thắng.

Khi Son đứng trên sân, các vệ tinh xung quanh cũng dễ chơi hơn. Đình Bắc có khoảng trống để tăng tốc, Hoàng Hên có một địa chỉ phía trước để chuyền bóng, còn Tài Lộc không phải gánh vai trò của một trung phong thuần túy.

Hoàng Hên chưa tạo được ảnh hưởng ở vai trò hộ công. Ảnh: ANH KHOA

FIFA ASEAN Cup 2026 đang để lại cho thầy Kim một bài học đáng giá trước Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam đang có nguồn nhân lực rộng hơn. Chính VFF cũng xác định không đặt ra hạn mức cứng về số cầu thủ nhập tịch được triệu tập, quyền lựa chọn phụ thuộc vào HLV trưởng và sự phù hợp với đội tuyển.

Nhưng nhiều lựa chọn hơn chưa chắc đồng nghĩa mạnh hơn nếu những mảnh ghép chưa tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Ông Kim có thể đã có Tài Lộc, có Hên và thêm nhiều gương mặt mới. Sau những gì xảy ra tại Indonesia, có lẽ nhà cầm quân Hàn Quốc càng hiểu giá trị của người phải rời giải sớm.

Và trong những thời điểm hàng công bế tắc nhất, hẳn ông đã không ít lần nhớ Nguyễn Xuân Son.

ĐĂNG HUY