V-League tăng nhiệt sau 3 tuần im ắng

Sau gần 3 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, V-League 2026-2027 trở lại với loạt trận vòng 3 vào cuối tuần này.

SLNA tạo hiện tượng thú vị ở đầu mùa, trong đó có chiến thắng trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: PVF

Khoảng lặng giữa mùa giải khiến nhiều đội bóng phải tính toán lại phong độ, trong khi những kết quả bất ngờ ở hai vòng đầu đã sớm tạo ra sự phân hóa trên bảng xếp hạng. Cuộc đua vì thế hứa hẹn thêm hấp dẫn khi các ứng viên vô địch và những đội khởi đầu chật vật đều có mục tiêu riêng.

Những cuộc đối đầu đáng chờ đợi

Tâm điểm ngày 10-10 là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà từng thắng đậm HAGL 4-0 nhưng ngay sau đó bất ngờ thua Đà Nẵng 0-3. Hai kết quả trái ngược cho thấy Nam Định vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trở lại sân nhà, đội bóng thành Nam đứng trước sức ép phải chứng minh trận thua vừa qua chỉ là cú vấp nhất thời.

Trong khi đó, Ninh Bình đang khởi đầu đầy hứng khởi với hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Hải Phòng (4-1) và Thanh Hóa (2-1). Giành trọn 6 điểm, ghi 6 bàn thắng, đội bóng cố đô cho thấy tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu. Chuyến làm khách tại Thiên Trường vì thế được xem là khó khăn đối với Ninh Bình, nhất là khi đối thủ đang rất cần chiến thắng để lấy lại niềm tin.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp đón Thanh Hóa trong cuộc đọ sức giữa hai đội cùng có 3 điểm sau hai vòng. Hải Phòng từng thua Ninh Bình 1-4 ngay trên sân nhà trước khi tìm lại niềm vui bằng chiến thắng HAGL 3-1. Thanh Hóa cũng trải qua những cảm xúc trái ngược, thắng Đà Nẵng 3-2 rồi thất thủ 1-2 trước Ninh Bình. Sự thiếu ổn định của cả hai khiến cuộc đối đầu này trở nên khó lường.

Ở nhóm cuối, HAGL đang chịu sức ép lớn sau hai thất bại trước Nam Định và Hải Phòng, để thủng lưới tới 7 bàn. Cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn là cơ hội để đội bóng phố núi tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, đối thủ của họ vừa gây bất ngờ bằng chiến thắng 3-0 trước Nam Định, đủ khiến chủ nhà phải dè chừng.

CAHN và Thể Công Viettel thể hiện phong độ trái chiều ở đầu mùa. Ảnh VPF

Áp lực bủa vây các ứng viên

Một đội bóng khác cần nhanh chóng tìm lại chính mình là Hà Nội FC. Thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà ở vòng 2 khiến đội bóng thủ đô rơi vào tình thế khó khăn. Cuộc tiếp đón Bắc Ninh ngày 11-10 mang ý nghĩa quan trọng, bởi thêm một kết quả bất lợi sẽ khiến Hà Nội FC chịu sức ép lớn hơn trong cuộc đua phía trước.

Trái ngược với Hà Nội FC, đội Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh bằng 3 chiến thắng liên tiếp, giành 9 điểm tuyệt đối. SLNA cũng gây ấn tượng với hai trận toàn thắng, trong đó có màn đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Những kết quả này tạo ra sức ép đáng kể đối với các đội bóng được đánh giá cao trước mùa giải.

Quãng nghỉ vừa qua là cơ hội để những đội khởi đầu chật vật điều chỉnh chiến thuật, cải thiện thể lực và củng cố sự gắn kết. Tuy nhiên, với các CLB đang có phong độ tốt như Ninh Bình hay SLNA, thách thức lại nằm ở việc duy trì cảm giác thi đấu và sự hưng phấn sau thời gian dài không ra sân.

V-League mới bước vào những vòng đầu, nhưng mỗi trận đấu đều có thể tác động đến cục diện bảng xếp hạng. Khi CLB Công an Hà Nội đang tạo lợi thế, Ninh Bình và SLNA quyết tâm bám đuổi, còn Nam Định, Hà Nội FC cần khẳng định lại vị thế, cuộc đua hứa hẹn nóng lên ngay sau kỳ nghỉ.