Hà Nội FC - Bắc Ninh: Ngày phán quyết tương lai của HLV Harry Kewell?

Ngay cả khi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón tân binh Bắc Ninh, Hà Nội FC với thành tích sa sút hiện tại sẽ đối mặt muôn vàn thách thức trong mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027 vào ngày 11-10.

HLV Harry Kewell đối diện áp lực phải đưa Hà Nội FC giành chiến thắng trước Bắc Ninh. ẢNH: VPF

Ở trận gần nhất tại vòng loại Cúp Quốc gia, Hà Nội FC dù được chơi trên sân nhà nhưng vẫn phải nhận thất bại trước Đà Nẵng. Kết quả này kéo dài chuỗi 3 trận thua liên tiếp của thầy trò HLV Harry Kewell kể từ khi mùa giải 2026-2027 khởi tranh. Trước đó, đội bóng của bầu Hiển đã thất bại trước CLB Công an TPHCM ở vòng 1 V-League và nhận cú sốc khi để thua SLNA tỷ số 1-4 ngay tại Hàng Đẫy thuộc vòng 2.

Sau khi bị loại khỏi đấu trường cúp, Hà Nội FC chỉ còn V-League để nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu hoặc huy chương. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cuộc đua vào tốp 3, đội bóng của bầu Hiển cần tìm cách thoát khỏi nhóm cuối bảng. Đây là kịch bản mà trước khi mùa giải khởi tranh, không nhiều chuyên gia nghĩ đến, ngay cả khi Hà Nội FC vốn có thói quen khởi đầu chậm.

Áp lực dành cho HLV Kewell cũng sẽ lớn dần sau mỗi thất bại. Ở trận thua Đà Nẵng, một nhóm CĐV Hà Nội FC đã giăng biểu ngữ với thông điệp hàm ý yêu cầu CLB sa thải nhà cầm quân người Australia. Cựu danh thủ Everton hẳn hiểu rõ tương lai của mình sẽ bị đặt dấu hỏi lớn nếu Hà Nội FC tiếp tục không thể đánh bại tân binh Bắc Ninh.

Kinh nghiệm của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chính là điểm tựa để có thể giúp Hà Nội FC vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. ẢNH: VPF

Sau 3 trận đã đấu, hàng công Hà Nội FC đều ghi bàn ở mỗi trận. Trong đó, tân binh Jung Andrew cho thấy khả năng hòa nhập tốt với 2 pha lập công. Tuy nhiên, hàng công không thể khỏa lấp những vấn đề của hệ thống phòng ngự dưới thời HLV Kewell, khi đội bóng đã để thủng lưới tới 8 bàn. Đây là con số khó chấp nhận đối với một CLB đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Một vấn đề khác với HLV Kewell là dấu hiệu quá tải của 2 trụ cột Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long sau khi cùng đội tuyển Việt Nam cày ải tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cũng sau giải đấu này, một trụ cột khác là Đỗ Hoàng Hên phải nghỉ thi đấu 3 tháng và nguy cơ cao lỡ hẹn Asian Cup 2027.

Không có một cầu thủ sáng tạo như Hoàng Hên, HLV Kewell vẫn phải đặt kỳ vọng vào lão tướng Nguyễn Văn Quyết, đồng thời tiếp tục trông cậy vào Hai Long để duy trì sức sáng tạo cho hàng công. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng đang nỗ lực điều trị chấn thương. Lực lượng sứt mẻ khiến Hà Nội FC đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi áp lực giành chiến thắng ngày càng lớn nếu đội bóng không muốn bị các đối thủ cạnh tranh bỏ xa về điểm số.

Thủ môn kỳ cựu Nguyễn Văn Công có dịp gặp lại đội bóng cũ. ẢNH: VPF

Ở bên kia phần sân, Bắc Ninh dù là tân binh nhưng sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani. Những cái tên như Nguyễn Văn Công, Ngân Văn Đại hay Fisher David đều từng có thời gian thi đấu tại V-League.

Sau thất bại sát nút 0-1 trước SLNA ở trận ra quân V-League, Bắc Ninh đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh Công an TPHCM 1-0 tại vòng 2. Tiếp đến, thầy trò HLV Foiani vượt qua chủ nhà Long An 3-2 tại vòng loại Cúp Quốc gia. Ngoại binh Brenner De Olivera là nhân tố nổi bật khi ghi cả 4 bàn thắng cho đội bóng xứ Kinh Bắc từ đầu mùa giải.

Bắc Ninh hiểu rõ thực lực của mình và lựa chọn lối chơi phù hợp, sẵn sàng sử dụng những phương án thực dụng để hướng tới mục tiêu giành điểm. Hai chiến thắng liên tiếp tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Foiani trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Nếu tiếp tục triển khai đấu pháp hợp lý, Văn Công cùng các đồng đội hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo tại V-League.

Ngoài ra, đội hình Bắc Ninh còn có nhiều cầu thủ từng khoác áo Hà Nội FC như thủ môn Văn Công, Ngân Văn Đại, Vũ Tiến Long hay Lê Văn Xuân. Kinh nghiệm thi đấu và sự am hiểu về đội bóng cũ có thể trở thành lợi thế đáng kể, giúp đội khách tự tin hơn tại vòng 3 V-League.

Dự đoán: Hà Nội FC 2-0 Bắc Ninh

HỮU THÀNH