Đình Bắc có thể trở lại ở trận “derby thủ đô” với Hà Nội FC

Tin vui đến với HLV Polking lẫn Kim Sang-sik khi tiền đạo Đình Bắc vừa cập nhật thông tin về tình hình chấn thương của mình. Qua đó, tay săn bàn trẻ tuổi này hy vọng sẽ sớm trở lại sân cỏ trong tuần tới.

Đình Bắc đau đớn nằm sân vào cuối trận Lion City Sailors - CAHN tối 8-10.

Như thông tin trước đó, chấn thương đến với Đình Bắc vào cuối trận đấu giữa CAHN và Lion City Sailors (Singapore) tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027, tối 8-10. Chân sút này bất ngờ ngã trên sân dù không có va chạm nào trước đó. Sau khi nhân viên y tế vào săn sóc, Đình Bắc đã rời sân không thể tiếp tục thi đấu.

Đình Bắc đã được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe tại Singapore ngay sau trận đấu. Rất may chấn thương của anh không nghiêm trọng như lo lắng ban đầu của nhiều người. Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 9-10, Đình Bắc viết: “Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4-5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện, thi đấu".

Chấn thương của Đình Bắc khả năng do thi đấu quá tải trong thời gian qua. Liên tục những trận quốc tế với mật độ dày đặc nên ảnh hưởng đến thể trạng của chân sút này. Trận đấu kế tiếp của CAHN là tiếp đón Kashima (Nhật Bản) vào ngày 13-10 ở AFC Champions League Elite. Trước đối thủ chất lượng và khả năng thắng của CAHN không cao, có thể Đình Bắc tiếp tục được cho nghỉ ngơi khi hàng công CAHN vẫn còn Alan, Artur…

Khả năng Đình Bắc sẽ trở lại ở vòng 4 V-League vào ngày 18-10 qua cuộc so tài được chờ đợi giữa CAHN và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

QUỐC CƯỜNG