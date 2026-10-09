Hàng công tuyển Việt Nam sứt mẻ nghiêm trọng

Tài Lộc nằm trong nhóm 3 tiền đạo nhập tịch bị chấn thương từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Dù mức độ không nghiêm trọng, sự cố của tiền đạo CLB Công an Hà Nội tiếp tục đặt ra vấn đề lớn về khả năng duy trì lực lượng của tuyển Việt Nam trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Đình Bắc bị đau ở phút bù giờ trận Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors 1-0 tại Cúp các CLB Đông Nam Á tối 8-10, phải nhờ nhân viên y tế hỗ trợ rời sân. Kết quả kiểm tra cho thấy anh chỉ bị đụng dập cơ, cần khoảng 4-5 ngày hồi phục. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi đã thi đấu 18 trận từ cuối tháng 7, trung bình chưa đầy ba ngày một trận. Trước đó, anh còn phải nén đau ra sân trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup gặp Malaysia.

Trường hợp đáng lo nhất vẫn là Nguyễn Xuân Son. Vừa trở lại sau thời gian dài điều trị, chân sút nhập tịch tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo và dự kiến phải nghỉ ít nhất hai tháng. Tuyển Việt Nam vì thế mất đi trung phong có khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm tốt nhất hiện nay.

Trong khi đó, Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không thể thi đấu ở giai đoạn cuối FIFA ASEAN Cup, còn Quang Hải đã rút lui trước giải. Đến trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik chỉ còn 19 cầu thủ đủ sức khỏe ra sân. Những phương án tấn công vốn không quá dồi dào ở tuyển càng trở nên hạn chế.

Đình Bắc cũng vừa dính chấn thương trong trận đấu của CAHN tại Giải CLB Đông Nam Á 2026-2027. Ảnh: ANH KHOA

Vấn đề nằm ở chỗ tuyển Việt Nam vẫn phụ thuộc khá nhiều vào một số cá nhân. Xuân Son giữ vai trò trung phong, Quang Hải tạo đột biến, Hoàng Hên, Tài Lộc hỗ trợ tổ chức lối chơi tấn công, còn Đình Bắc mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá. Khi thiếu những mắt xích này, đội tuyển khó duy trì cách vận hành quen thuộc.

Lịch thi đấu và cách sử dụng nhân sự cũng cần được xem xét nhằm giảm thiểu nguy cơ mất thêm người. Rõ ràng nhiều tuyển thủ liên tục phục vụ đội tuyển và CLB, gần như không có khoảng nghỉ đủ dài để hồi phục thể lực.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính đến những phương án dự phòng, trao thêm cơ hội cho các gương mặt trẻ, đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành và duy trì sức cạnh tranh để không phụ thuộc vào một vài trụ cột, khi những thử thách lớn vẫn còn ở phía trước, đặc biệt là Vòng chung kết Asian Cup 2027.

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ĐĂNG HUY