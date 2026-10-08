HAGL - Đà Nẵng: Không thắng thì nguy

Sau khởi đầu đáng thất vọng, HAGL buộc phải giành chiến thắng khi tiếp đón Đà Nẵng ở vòng 3 V-League 2026-2027, nhưng nhiệm vụ này không dễ dàng khi đối thủ đang sở hữu hàng có phong độ cao.

Các cầu thủ HAGL đối diện áp lực chiến thắng trước Đà Nẵng. ẢNH: VPF

HAGL đang có sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử CLB. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi thua cả 2 trận mở màn V-League, trong đó có thất bại ngược trước đối thủ được xem là “đồng cân đồng lạng” Hải Phòng ngay tại sân Pleiku. Gần nhất, Trần Thanh Sơn cùng đồng đội còn bị đội hạng dưới Hưng Yên loại ngay từ vòng 1 Cúp Quốc gia.

Liên tiếp những kết quả không tốt khiến đội bóng phố Núi đối diện với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Chính HLV Lê Quang Trãi cũng cảm nhận rõ sức nóng khi chiếc ghế của mình đang bị lung lay nếu không thể giúp HAGL đánh bại đội khách Đà Nẵng ở vòng 3 V-League vào chiều thứ 6 (ngày 9-10) tới.

Cần phải nhắc lại rằng cuộc đua trụ hạng mùa này khốc liệt hơn khi Ban tổ chức đã tăng số đội rớt hạng từ 1,5 lên 2 suất trực tiếp. Thành thử, nếu CLB nào khởi đầu chậm chạp thì gần như sẽ sớm rơi vào thế bị động trong phần còn lại của mùa giải.

Trong giai đoạn khởi động với chuỗi kết quả không tốt, quãng nghỉ 1 tháng vừa qua được xem là kịp thời, giúp HLV Lê Quang Trãi cùng các cộng sự xốc lại tinh thần cho các học trò. Ngoài ra, ban huấn luyện HAGL sẽ có những điều chỉnh về mặt đấu pháp, trong khi các ngoại binh mới cũng có thêm thời gian để hòa nhập với CLB.

HAGL vẫn có những tín hiệu tích cực đến từ ngoại binh Matheus Lucas. Chân sút người Brazil đã lập cú đúp vào lưới Hưng Yên tại Cúp Quốc gia và cho thấy tinh thần thi đấu tốt. Ở 2 trận gần nhất, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đều ghi bàn vào lưới đối thủ.

Hàng công của Đà Nẵng đang vào phom. ẢNH: VPF

Điểm đáng lo nhất của HAGL nằm ở hàng phòng ngự. CLB đã để thủng lưới tới 8 bàn sau 3 trận đấu đầu mùa trên mọi đấu trường. Thủ môn Trần Trung Kiên và các hậu vệ phía trước chưa mang đến sự chắc chắn cần thiết, trong khi khả năng chống phản công của đội bóng phố Núi cũng cần được cải thiện. Đây sẽ là bài toán không dễ giải khi HAGL phải đối đầu với hàng công của Đà Nẵng đang vào phom.

Đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã ghi 6 bàn qua 3 trận, thắng 2 trận gần nhất, trong đó có việc vượt qua Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy để đoạt vé vào vòng 2 Cúp Quốc gia, cũng như thắng thuyết phục cựu vương Nam Định 3-0 tại vòng 2 V-League. Ngoại binh Ivan Saponjic đều lập công ở 2 vòng đầu V-League. Ngoài ra, những cầu thủ Việt kiều như Kavil Lương hay Brandon Ly cũng đang cho thấy sự hòa nhập tốt.

HAGL đối diện áp lực phải giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng. Bởi ở vòng 4, thầy trò HLV Lê Quang Trãi có chuyến làm khách được dự báo “lành ít dữ nhiều” trước ứng viên vô địch Ninh Bình. Tuy nhiên, để đánh bại Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi thầy trò HLV Lê Quang Trãi không còn được thi đấu trên sân nhà Pleiku do mặt sân đang được bảo dưỡng và phải thuê sân Quy Nhơn để tổ chức trận đấu.

HAGL nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, ưu tiên đảm bảo an toàn ở phần sân nhà trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công. Trong khi đó, Đà Nẵng có thể chủ động chơi chắc chắn và chờ thời cơ, bởi 1 điểm trên sân khách cũng được xem là kết quả chấp nhận được với họ.

Dự đoán: HAGL 1-1 Đà Nẵng

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HỮU THÀNH