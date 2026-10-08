Thể Công Viettel thua Hà Tĩnh dù Khuất Văn Khang ghi bàn

Ghi bàn trong ngày trở lại sau chấn thương nhưng tiền vệ Khuất Văn Khang không thể giúp Thể Công Viettel tránh khỏi thất bại 1-3 trước đội khách Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2026-2027.

Đội khách Hà Tĩnh gây bất ngờ khi thắng ứng viên vô địch Thể Công Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 8-10, Thể Công Viettel tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy với sự trở lại đáng chú ý của bộ đôi tiền vệ Doãn Ngọc Tân và Khuất Văn Khang sau chấn thương. Với Văn Khang, đây là trận đấu đầu tiên của anh ở mùa giải mới.

Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu thăm dò, hai đội bắt đầu đẩy cao tốc độ. Phút 10, Văn Khang xâm nhập vòng cấm Hà Tĩnh rồi dứt điểm, buộc thủ môn Nguyễn Thanh Tùng phải trổ tài cứu thua. Đây cũng là pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của trận đấu.

3 phút sau, Bùi Duy Thường thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Atshimene đối mặt thủ môn Nguyễn Văn Việt. Tuy nhiên, chân sút đội khách không thể tận dụng cơ hội.

Tiền vệ Khuất Văn Khang ghi bàn trong ngày trở lại. ẢNH: MINH HOÀNG

Đến phút 17, Luiz Antonio nhận bóng ở giữa sân, dẫn bóng hơn 30m rồi bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc vào góc xa. Bóng vượt qua tầm với của Văn Việt, giúp Hà Tĩnh mở tỉ số 1-0.

Thể Công Viettel nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra cơ hội đáng kể ở phút 25. Từ quả đá phạt bên cánh phải, trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải lên tham gia tấn công, xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Thủ môn Thanh Tùng phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Hà Tĩnh.

Nỗ lực tấn công của Thể Công Viettel được đền đáp ở phút 33. Từ quả tạt bên cánh trái của Triệu Việt Hưng, Văn Khang băng vào dứt điểm một chạm, làm tung lưới Hà Tĩnh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Dẫu vậy, trọng tài cũng mất khoảng 5 phút để kiểm tra VAR, xác định Văn Khang không rơi vào thế việt vị và công nhận bàn thắng.

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục gây sức ép và tận dụng tốt những sai lầm của hàng phòng ngự chủ nhà. Phút 60, Daniel Passira nhận bóng từ tình huống xử lý không tốt của hệ thống phòng ngự Thể Công Viettel rồi tung cú sút xa từ khoảng 25m. Bóng đi theo quỹ đạo vòng cung hiểm hóc, làm tung lưới Văn Việt đưa Hà Tĩnh vượt lên dẫn 2-1.

Các cầu thủ Hà Tĩnh giành chiến thắng với đấu pháp hợp lý. ẢNH: MINH HOÀNG

Khó khăn tiếp tục chồng chất với Thể Công Viettel khi Ngọc Tân dính chấn thương và phải rời sân.

Chỉ 6 phút sau, Hà Tĩnh tiếp tục có bàn thắng. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Viettel, Daniel thoát khỏi sự đeo bám của Phan Tuấn Tài rồi bấm bóng qua tầm với thủ môn Văn Việt, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-1.

Cuối trận, Hà Tĩnh phải chơi thiếu người khi hậu vệ Võ Quốc Dân nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 3 phút và bị trọng tài Mai Xuân Hùng truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để Thể Công Viettel tạo nên cuộc lội ngược dòng. Đội chủ nhà chấp nhận thất bại 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Thất bại này khiến Thể Công Viettel tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh chấm dứt chuỗi 4 năm không thắng Viettel trên sân Hàng Đẫy và tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 6 điểm.

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HỮU THÀNH