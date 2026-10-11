Cựu vô địch Hà Nội FC chật vật tìm lại vị thế

Vòng 3 V-League 2026-2027 ngày 11-10 đặt Hà Nội FC và SLNA vào hai hoàn cảnh trái ngược. Trong khi đội bóng xứ Nghệ muốn nối dài chuỗi trận thắng, đại diện thủ đô phải tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu mùa. Đáng nói, những khó khăn của Hà Nội FC dường như đã vượt ra ngoài câu chuyện phong độ.

Hà Nội FC sẽ tìm được trận thắng đầu tiên ở vòng 3: Ảnh: PVF

Hai trận toàn thua, nhận 7 bàn thua và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia là khởi đầu đáng thất vọng với Hà Nội FC. Thất bại 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà càng phơi bày khoảng cách giữa tham vọng và những gì đội bóng thủ đô đang thể hiện. Với một tập thể từng nhiều lần vô địch V-League, kết quả ấy buộc người ta phải đặt câu hỏi về chất lượng đội hình, hiệu quả tuyển dụng và cả cách vận hành lối chơi.

Thực tế, Hà Nội FC đang đứng trước thách thức lớn hơn việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Trong khi Công an Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình hay Thể Công Viettel liên tục củng cố lực lượng, ưu thế nhân sự từng giúp đội bóng thủ đô tạo khác biệt đã không còn rõ rệt. Những ngoại binh được kỳ vọng tạo sức bật chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi chấn thương của Hoàng Hên khiến bài toán tổ chức tuyến giữa thêm nan giải.

Đáng lo là sự thiếu hiệu quả xuất hiện ở cả hai đầu sân. Hàng phòng ngự để lọt lưới quá nhiều, trong khi khả năng tạo đột biến và tận dụng cơ hội trên hàng công chưa tương xứng với kỳ vọng. Đây là những vấn đề HLV Harry Kewell cần giải quyết, mà không chỉ trông chờ vào sự trở lại của một vài cá nhân.

Cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh vì thế chứa đựng không ít sức ép. 3 điểm là mục tiêu cấp thiết, nhưng điều người hâm mộ Hà Nội FC chờ đợi còn là một diện mạo thuyết phục hơn. Và ngược lại, sức ép dữ dội dành cho ban huấn luyện chắc chắn sẽ gia tăng.

SLNA liệu sẽ tiếp tục thăng hoa qua cuộc tiếp đón Công an TPHCM. Ảnh: PVF

V-League còn dài và chưa thể kết luận điều gì chỉ sau vài vòng đấu. Nhưng với Hà Nội FC, sự sa sút hiện tại là lời cảnh báo cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đội bóng từng thiết lập chuẩn mực thành công ở giải quốc nội giờ phải thích nghi với cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, khi khoảng cách về lực lượng và trình độ giữa các CLB ngày càng thu hẹp.

Hà Nội FC có thể vượt qua Bắc Ninh để giải tỏa sức ép trước mắt. Nhưng muốn trở lại cuộc đua vô địch, họ cần giải quyết những vấn đề đã khiến mình hụt hơi ngay từ vạch xuất phát. Một chiến thắng có thể cứu vãn tình thế, còn để tìm lại vị thế, đội bóng thủ đô cần nhiều hơn thế.

SLNA đang có 6 điểm sau hai vòng, tạo nên sự tương phản đáng chú ý. Dù vậy, cuộc tiếp đón CLB Công an TP.HCM mới là thử thách tiếp theo đối với khả năng duy trì phong độ của chủ sân Vinh. Với lực lượng không quá dồi dào, chủ yếu là “cây nhà lá vườn” nên việc tích lũy điểm số từ sớm để tiếp tục hoàn thành mục tiêu… trụ hạng có ý nghĩa thiết thực hơn với đội bóng xứ Nghệ.

ĐĂNG HUY