CLB Công an TPHCM có “giải mã” được SLNA?

Vòng 3 V-League 2026-2027, Công an TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh trước chủ nhà SLNA vào lúc 18 giờ ngày 11-10 với nhiều thử thách chờ đón khi đội chủ nhà vốn đang là hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa giải.

Olaha Mạnh Đức sẽ có chuyến trở về sân Vinh nhiều cảm xúc vào ngày 11-10. Ảnh: DUY ANH

SLNA đang có 2 trận thắng liên tiếp ở V-League và mới đây là loại Lâm Đồng ở Cúp Quốc gia, đủ để dự báo đội khách vào cảnh "đi dễ khó về" cho thầy trò HLV Arthur.

Điều ấn tượng trong hành trình đầu mùa của đội bóng xứ Nghệ là vượt qua Hà Nội FC 4-1 ở vòng 2 V-League ngay trên sân Hàng Đẫy để bất ngờ gia nhập top đầu trên bảng xếp hạng. Lực lượng của SLNA mùa này thực tế không có nhiều nổi trội so với những mùa bóng trước, thậm chí hàng công còn mong manh hơn từ sự ra đi của Olaha.

Khá thú vị khi Olaha, chân sút thâm niên nhất trong làng ngoại binh của V-League đã chuyển sang khoác áo Công an TPHCM và mang tên mới là Olaha Mạnh Đức sau khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức hiện đang là chân sút số 1 của Công an TPHCM trong thời điểm Tiến Linh đang mất phong độ, cũng vì thế mà chuyến trở lại sân Vinh lần này mang nhiều cảm xúc cho tiền đạo này.

SLNA sẽ tiếp tục mạch trận thành công sau cuộc tiếp đón Công an TPHCM?

Ngoài Olaha, đội khách còn có Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng để tăng sức mạnh cho hàng công khi bộ đội này có giai đoạn nghỉ vừa đủ sau FIFA ASEAN Cup 2026. Xét về lực, khách hoàn toàn áp đảo về chất lượng trên các tuyến, nhưng HLV Arthur cùng ê-kíp trợ lý thừa hiểu cạm bẫy đang chờ đón họ trong chuyến hành quân đến sân Vinh lúc này.

Cạm bẫy trên sân Vinh chính là việc đội chủ nhà đang trong giai đoạn hưng phấn. Một khi SLNA đã vào phom thì họ sẽ rất khó chịu, nhất là thi đấu trên sân nhà.

HLV Văn Sỹ Sơn thừa hiểu vấn đề của đội khách khi vừa di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội rồi đến sân Vinh sau giải CLB Đông Nam Á mới đây sẽ làm các cầu thủ Công an TPHCM mất nhiều sức.

Xét về lực, đội khách có phần trội hơn. Nhưng đội bóng này vốn có phong độ trên sân khách không ổn định. Ngoài trận thua đội vừa thăng hạng Bắc Ninh ở vòng 2, ở mùa bóng trước, Công an TPHCM cũng không quá lợi hại khi thi đấu xa nhà.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG