Sân Long An đổi giờ thi đấu do sự cố trụ đèn bị cắt trộm dây điện

Ngày 10-10, CLB Long An đã có văn bản gởi đến công ty VPF với nội dung đề xuất cho sân này thi đấu từ 15g30 từ vòng 2 giải hạng Nhất 2026-2027 do vừa gặp sự cố về hệ thống đèn chiếu sáng.

Hình ảnh trụ đèn của sân Long An bị trộm "viếng thăm". Ảnh do BTC sân Long An cung cấp

Nguyên nhân là trụ đèn của sân Long An bị trộm cắt dây điện và hiện tại Ban tổ chức sân đang tiến hành khắc phục.

Vào buổi trưa cùng ngày, công ty VPF đã có thông báo điều chỉnh giờ. Nội dung cụ thể như sau:

“Căn cứ báo cáo, đề xuất của CLB bóng đá Long An về việc thay đổi giờ thi đấu các trận đấu tổ chức trên sân vận động Long An do sự cố đột xuất xảy ra đối với hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động ngày 10-10-2026, chưa thể khắc phục kịp thời để bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác tổ chức trận đấu;

Sau khi xem xét, BTC Giải thông báo:

Thực hiện điều chỉnh giờ thi đấu các trận đấu trên sân vận động Long An, kể từ trận đấu vòng 2, ngày 10-10-2026 đến hết Giai đoạn Lượt đi, các trận đấu bắt đầu vào lúc 15g30 thay vì 16 giờ như Lịch thi đấu đã ban hành”.

Theo lịch thi đấu, vòng 2 giải hạng Nhất ngày 10-10, Long An sẽ tiếp Cần Thơ trên sân nhà.

Một số hình ảnh trụ dàn đèn của sân Long An bị trộm cắt dây điện:

Tin liên quan Lịch thi đấu vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

QUỐC CƯỜNG