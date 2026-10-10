Hải Phòng thua trận thứ 2 trên sân nhà

Dù vừa lấy lại tinh thần sau khi giành 3 điểm trước HAGL ngay trên sân Pleiku ở vòng 2, nhưng các cầu thủ Hải Phòng tiếp tục lận đận trên sân nhà Lạch Tray. Ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa vào tối 10-10, Hải Phòng bất ngờ để thua 1-2.

Thi đấu trên nhà nhà nhưng Hải Phòng bất ngờ để thua 1-2 trước các cầu thủ Thanh Hóa. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Gọi là bất ngờ bởi Thanh Hóa không phải là đối thủ quá mạnh so với các cầu thủ Hải Phòng trong thời điểm hiện nay, nhất là tinh thần của đội bóng thành phố Cảng đang lên cao.

Với tâm lý thoải mái hơn, Thanh Hóa tiếp cận trận đấu khá tốt với lối chơi chắc chắn từ phần sân nhà, và dần đẩy cao đội hình chủ yếu là tranh chấp ở khu vực giữa sân. Phút 16, đội bóng xứ Thanh bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ pha ghi bàn của Matheus.

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn sau bàn thắng của đội khách. Hải Phòng tăng tốc hy vọng sớm tìm bàn gỡ. Chỉ sau đó 3 phút Makaric, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà từ chấm phạt 11m.

Thế trận đôi công sau đó giữa hai đội làm mãn nhãn người xem, nhất là các pha lên bóng của Thanh Hóa có phần sắc nét hơn nhưng thủ môn Văn Toản nhiều phen cứu nguy cho khung thành đội chủ nhà. Đến phút 57, Thanh Hóa một lần nữa vươn lên dẫn trước từ bàn thắng của cầu thủ người Lào gốc Việt Thong Khamsavath.

Dẫn 2-1, Thanh Hóa xây dựng chắc chắn hệ thống phòng ngự trong phần thời gian còn lại và họ bảo toàn thành công thắng lợi quý giá này. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà của Hải Phòng từ đầu mùa bóng.

KHÁNH VÂN