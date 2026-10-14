CAHN mang nỗi đau châu Á vào derby thủ đô

Là một trong những thế lực đáng gờm nhất V-League, nhưng CLB Công an Hà Nội (CAHN) lại liên tiếp vấp ngã tại đấu trường châu lục. Trở về đối đầu Hà Nội FC ngày 18-10, thầy trò HLV Alexandre Polking đứng trước cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời chứng minh bản lĩnh sau những cú ngã.

CAHN đang thể hiện hình ảnh mạnh mẽ ở V-League. Ảnh: VPF

CAHN đang cho thấy hai bộ mặt trái ngược. Tại V-League 2026-2027, đội bóng ngành công an khẳng định sức mạnh bằng chuỗi trận toàn thắng, duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng, khi bước ra sân chơi châu Á, những ưu thế về lực lượng và khả năng kiểm soát thế trận lại không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại.

Trận thua Kashima Antlers 0-1 ngày 13-10, nối tiếp thất bại 1-4 trước Gamba Osaka, khiến CAHN nhận hai cú sốc liên tiếp tại AFC Champions League Elite. Đáng nói, trước Kashima Antlers, đại diện Việt Nam không hề lép vế. Họ tổ chức tấn công khá chủ động, tạo được sức ép và có nhiều tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở những pha bóng quyết định đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Nhưng lại đang thua hai trận tại đấu trường châu Á. Ảnh: CAHN FC

Hai thất bại trước các đại diện Nhật Bản cũng chỉ ra khoảng cách mà CAHN cần thu hẹp nếu muốn tiến xa ở đấu trường châu lục. Tại V-League, những ngôi sao trong đội hình đủ khả năng tạo khác biệt bằng một khoảnh khắc xử lý cá nhân. Nhưng trước các đối thủ có tổ chức tốt, tốc độ cao và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, CAHN không dễ áp đặt lối chơi như thường thấy.

Dẫu vậy, sẽ thiếu công bằng nếu chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá năng lực của thầy trò HLV Polking. CAHN vẫn có những thời điểm chơi tốt, cho thấy khả năng cạnh tranh và không ngại đối đầu những đội bóng mạnh. Điều họ còn thiếu là sự ổn định xuyên suốt trận đấu, đặc biệt ở những thời điểm đối phương gia tăng sức ép.

Trở lại V-League, cuộc chạm trán Hà Nội FC ngày 18-10 vì thế mang nhiều ý nghĩa. CAHN cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực, nhưng trước mắt HLV Polking còn bài toán thể lực và nhân sự sau lịch thi đấu dày đặc. Những trụ cột vừa trải qua các trận cầu căng thẳng khó tránh khỏi sự hao mòn.

Hà Nội FC hướng đến mục tiêu thắng CAHN để tạo cột mốc cho sự trở lại ở mùa này. Ảnh: VPF

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cũng có lý do để quyết tâm. Từng thống trị V-League, đội bóng áo tím đang nỗ lực tìm lại vị thế và sự ổn định. Một kết quả tốt trước CAHN sẽ mang đến cú hích đáng kể cho tham vọng của họ.

Derby thủ đô vì thế không chỉ là cuộc tranh giành 3 điểm. Với CAHN, đó còn là dịp khẳng định rằng những thất bại ở châu Á không làm lung lay sức mạnh của một thế lực V-League.

KHÁNH VÂN