Bóng đá trong nước

Đồng Nai hụt quân ở trận gặp Bắc Ninh

SGGPO

Theo thông báo của công ty VPF, có 6 cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 4 LPBank V-League 2026-2027 vì thẻ phạt. Trong đó hai đội Nam Định và Đồng Nai mỗi đội có 2 cầu thủ ngồi trên khán đài ở vòng này.

Huỳnh Tấn Sinh trong tình huống phạm lỗi với Đình Bắc. Ảnh: CAHN FC
Huỳnh Tấn Sinh trong tình huống phạm lỗi với Đình Bắc. Ảnh: CAHN FC

Đến nay Đồng Nai chưa có điểm nào sau 3 trận đấu và còn kẹt ở vị trí cuối bảng, thành tích đáng thất vọng so với lực lượng của đội. Vòng 4, họ sẽ gặp tân binh Bắc Ninh, một trong những đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

Tuy nhiên, khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng khi không chỉ đá sân khách mà còn thiếu hụt hai vị trí chủ lực, đó là Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn. Nếu như Văn Sơn lãnh thẻ đỏ trong trận gặp CAHN thì Tấn Sinh cũng bị kỷ luật nguội, treo giò 2 trận từ vi phạm ở trận đấu này khi đá xấu Đình Bắc.

Nam Định cũng thiếu 2 trụ cột trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 4 là Văn Kiên (thẻ đỏ) và Da Silva (kỷ luật). Là đội bóng có thực lực tốt và nhiều tham vọng nhưng Nam Định đang gặp vấn đề về phong độ ở giai đoạn đầu mùa tương tự V-League 2025-2026.

Trong khi đó, vòng này Đoàn Văn Hậu tiếp tục ngồi khán đài do quyết định kỷ luật sau trận đấu giữa CAHN và Thể Công Viettel. Cuối cùng là Quốc Dân (Hà Tĩnh) cũng vắng mặt ở trận “derby xứ Nghệ” giữa Hà Tĩnh và SLNA.

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QUỐC CƯỜNG

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Nguyễn Việt Thắng Đình Bắc Văn Sơn Tấn Sinh Văn Kiên

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