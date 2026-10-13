HLV Popov tự tin Thể Công Viettel giành kết quả tốt trên sân của Persib Bandung

Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Persib Bandung và Thể Công Viettel vào ngày 13-10, HLV Popov tự tin các học trò sẽ giành được kết quả tốt cho dù thi đấu trên sân khách.

HLV Popov hướng đến kết quả tốt trước Persib vào tối 14-10. Ảnh: TCVT FC

Trận Persib Bandung – Thể Công Viettel thuộc vòng 2 bảng E của AFC Champions League Two, diễn ra vào tối 14-10 tại Indonesia. Trận đấu được dự báo nhiều khó khăn cho Thể Công Viettel trước đội chủ nhà đang có phong độ tốt và dàn cầu thủ chất lượng.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov cho biết: “Persib là một đội bóng rất mạnh, dù kết quả thi đấu gần đây không quá ấn tượng. Nhưng điều đó cho thấy bảng đấu này khó khăn và đầy thách thức. Họ không chỉ là một trong những đội bóng mạnh nhất Indonesia mà còn là niềm tự hào của quốc gia này. Chúng tôi biết đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình".

Nhà cầm quân người Bulgaria của Thể Công Viettel tiết lộ đã nắm bắt được lối chơi của đội chủ nhà, trong đó có những nhân tố nổi bật. Ông nói: “Tôi nghĩ với một đội có lực lượng dày và giàu kinh nghiệm đá nhiều đấu trường như Persib, điều đó không phải vấn đề lớn với họ. Đội hình của Persib ấn tượng, với nhiều cầu thủ đắt giá. Tôi biết Marc Klok. Anh ấy là ngôi sao hàng đầu, có chuyên môn rất cao, đặc biệt là ở khả năng tấn công.

Các cầu thủ Thể Công Viettel trên sân tập tại Bandung. Ảnh: TCVT FC

Chúng tôi đã xem lại các trận gần nhất của đối thủ để phân tích nhằm tạo ra thế trận cạnh tranh sòng phẳng. Tôi nhận ra lối chơi của Persib có sự khác biệt khi đá giữa đấu trường quốc tế và giải quốc nội, đặc biệt là trong khâu tấn công và phòng ngự. Rõ ràng là họ có cách tiếp cận khác nhau cho từng mặt trận".

Ở trận ra quân, Thể Công Viettel cầm hòa Mellbourne (Australia) trên sân Mỹ Đình, trong khi Persib thắng Seoul FC 1-0 ngay tại Hàn Quốc. Điều đó phần nào tạo tâm lý hưng phấn cho đội chủ nhà.

HLV Igor Tolic (Persib) nói: "Chúng tôi không nhìn vào điểm số hay bảng xếp hạng, chỉ muốn đưa ra quyết định tốt nhất, tập trung cho từng trận. Cách chơi của Persib Bandung đơn giản là khai thác điểm yếu của đối thủ".

Trận Persib Bandung - Thể Công Viettel diễn ra lúc 19g15 ngày 14-10 tại Bandung, Indonesia.

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KHÁNH VÂN