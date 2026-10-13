Adou Minh phản lưới nhà, CAHN thua đau Kashima Antlers

Các cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) bước vào trận đấu thứ hai tại AFC Champions League Elite bằng cuộc tiếp đón Kashima Antlers (Nhật Bản) vào tối 13-10 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

CAHN không thể tạo bất ngờ trước Kashima Antlers. Ảnh: CAHN FC

Với tương quan lực lượng của đôi bên, giới chuyên môn đã có những nhận định sẽ nhiều khó khăn chờ đón CAHN trước sức mạnh và sự đồng đều của Kashima Antlers. Tuy nhiên, thể hiện của đội chủ nhà trong trận này thật đáng khen, nhất là ở đội hình xuất phát HLV Polking chỉ sử dụng 3 ngoại binh là Mauk, Artur và Perea.

Cùng với đó, sự gắn kết của dàn tuyển thủ Văn Hậu, Quang Hải, Thành Long, Quang Vinh, Việt Anh… đã giúp đội chủ nhà tạo được thế trận vững chắc. Thậm chí, có nhiều thời điểm CAHN thi đấu lấn lướt Kashima Antlers trong hiệp đầu và có những cú sút cầu môn nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Ở bên kia sân, khi nỗ lực tấn công tìm bàn thắng gặp nhiều khó khăn, Kashima Antlers dần siết lại đội hình thi đấu chắc chắn, chủ yếu kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân chờ thời cơ chuyển đổi trạng thái.

CLB CAHN tri ân cổ động viên đội nhà sau trận đấu. Ảnh: CAHN FC

Sang đầu hiệp hai, Kashima Antlers dần đẩy cao đội hình và lối chơi nhanh hơn. Sức ép dồn về phía vòng 16m50 của đội chủ nhà với các pha tấn công đa dạng. Sự lấn lướt của Kashima Antlers cuối cùng cũng xuyên thủng hàng phòng ngự CAHN vào phút 61.

Từ tình huống căng ngang của cầu thủ Kashima Antlers trong vòng 16m50, bóng bật chân Adou Minh vào lưới ghi bàn thắng cho đội khách. Thực tế nếu bóng “trôi” qua chân của Adou Minh thì cũng có 2 cầu thủ Kashima Antlers chờ sẵn để dứt điểm ăn bàn.

Quãng thời gian còn lại, CAHN nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng trước dàn cầu thủ có kinh nghiệm và cự ly đội hình được giữ tốt của Kashima Antlers đã không cho đội chủ nhà cơ hội tiếp cận sâu vào vòng 16m50. Thua 0-1 chung cuộc, CAHN vẫn chưa tìm được điểm nào ở đấu trường châu Á sau hai vòng đấu.

QUỐC CƯỜNG