Tiếp lửa tinh thần cho tuyển thủ Việt Nam tại Nhật Bản

Trước thềm Asian Para Games 5 tại Nhật Bản, các tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng đến mục tiêu thi đấu hết khả năng và giành thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thăm và động viên các vận động viên. Ảnh: TÂM MINH

Sáng 13-10, tại Nagoya (Nhật Bản), ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, đã đến thăm, động viên các tuyển thủ bơi và cử tạ trước ngày bước vào tranh tài tại Asian Para Games 5.

Trong buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Trọng Hổ dành thời gian trao đổi với ban huấn luyện về tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và khả năng thích nghi của các VĐV sau khi đến Nhật Bản. Theo Trưởng đoàn, giai đoạn cận kề thi đấu đòi hỏi các tuyển thủ duy trì thể lực, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tâm lý thoải mái.

Ông đề nghị các HLV theo dõi sát tình trạng từng VĐV, chủ động điều chỉnh khối lượng vận động để tránh ảnh hưởng đến phong độ. Với các tuyển thủ, điều quan trọng lúc này là giữ sự tập trung, tin tưởng vào quá trình chuẩn bị và phát huy tối đa năng lực khi bước vào tranh tài.

Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng trước ngày tranh tài Asian Para Games 5

Nhấn mạnh ý nghĩa của Asian Para Games 5, ông Nguyễn Trọng Hổ cho rằng đây là sân chơi thể thao người khuyết tật lớn nhất châu Á, nơi các VĐV thể hiện bản lĩnh, nghị lực và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi thành viên đoàn Việt Nam cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt và thi đấu, cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng đoàn cũng kỳ vọng các tuyển thủ sẽ để lại hình ảnh đẹp về con người Việt Nam thông qua ý chí, tinh thần thi đấu kiên cường và cách ứng xử tại đại hội.

Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo đoàn, đại diện hai đội tuyển bơi và cử tạ cho biết các VĐV hiện duy trì thể trạng tốt, tâm lý ổn định và sẵn sàng bước vào những cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Các VĐV làm quen địa điểm thi đấu và duy trì tập luyện cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: TÂM MINH

Để chuẩn bị cho đại hội, các đội tuyển đã trải qua quá trình tập huấn chuyên môn, đồng thời được bảo đảm các điều kiện về hậu cần và y tế. Từ ngày 8-10, nhóm cán bộ tiền trạm có mặt tại Nhật Bản để phối hợp với ban tổ chức hoàn tất những thủ tục cần thiết.

Hiện các tuyển thủ Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, làm quen địa điểm thi đấu, thực hiện phân loại thương tật và duy trì tập luyện phù hợp trước giờ xuất trận.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ VĐV của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn. Theo kế hoạch, lễ thượng cờ đoàn Việt Nam diễn ra chiều 16-10. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công dự kiến đảm nhiệm vai trò cầm cờ tại lễ khai mạc ngày 18-10.

HƯƠNG NGUYỄN