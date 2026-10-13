Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026: Khát vọng vượt lên những giới hạn

Mang theo những ước mơ được vun đắp bằng bao năm tháng khổ luyện, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, bắt đầu hành trình chinh phục Asian Para Games 2026.

Niềm hy vọng trên đất Nhật Bản

Asian Para Games lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), quy tụ hơn 3.000 vận động viên (VĐV) người khuyết tật hàng đầu châu Á, tranh tài ở hơn 500 nội dung thuộc 18 môn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn, trong đó gồm 21 VĐV thi đấu chính thức ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Các VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường đến với Asian Para Games 2026.

﻿Ảnh: HIỆP NGUYỄN

Con số 21 VĐV phần nào cho thấy quy mô lực lượng của Thể thao người khuyết tật Việt Nam khi bước ra sân chơi lớn. Tuy nhiên, ít người không đồng nghĩa với thiếu hy vọng. Những gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở các môn thế mạnh sẵn sàng bước vào thử thách.

Đáng chú ý nhất là lực sĩ Lê Văn Công, nhà vô địch Paralympic Rio 2016, người đảm nhận vai trò cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. Sau nhiều năm “chinh chiến”, anh vẫn là niềm hy vọng ở hạng cân 49kg nam. Bên cạnh đó, đội tuyển cử tạ gồm các VĐV Nguyễn Bình An (54kg), Đặng Thị Linh Phượng (50kg) và Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg) tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn.

Đội tuyển bơi với 7 VĐV, trong đó có gương mặt giàu kinh nghiệm Trịnh Thị Bích Như tham gia 5 nội dung. Điền kinh cũng góp mặt với 7 VĐV...

Đấu trường châu Á không hề đơn giản khi nhiều đối thủ sở hữu trình độ chuyên môn cao. Tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Thành tích ấy cho thấy thực tế khoảng cách của Việt Nam với những nền thể thao người khuyết tật hàng đầu châu Á.

Tại đại hội thể thao lần này, mỗi VĐV đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ phong độ ổn định và khả năng vượt qua những đối thủ có điều kiện tập luyện, thi đấu quốc tế tốt hơn. Đặc biệt, kết quả sẽ là cơ sở đánh giá lực lượng, hướng đến mục tiêu giành suất tham dự Paralympic Los Angeles 2028.

Tiếp sức cho những khát vọng

Thể thao người khuyết tật Việt Nam từ lâu đã ghi dấu ấn bằng những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên. Phía sau mỗi tấm huy chương là hành trình bền bỉ của những VĐV vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê.

Theo bà Hồ Thanh My, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế Ủy ban Paralympic Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF), đội tuyển điền kinh, bơi và cử tạ đã tập huấn từ đầu năm 2026. Các tuyển thủ cũng tham dự nhiều giải đấu khu vực và quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh. Tuy nhiên, lực lượng kế cận vẫn là nỗi lo khi nhiều VĐV chủ lực đã ở tuổi 40-50, trong khi lớp trẻ chưa đủ sức thay thế.

Thực tế đó cho thấy việc nâng cao thành tích cần được đặt trong một quá trình đầu tư lâu dài. Bên cạnh duy trì phong độ cho những VĐV giàu kinh nghiệm, Thể thao người khuyết tật Việt Nam cần quan tâm hơn đến việc phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận. Những chuyến tập huấn, cơ hội thi đấu quốc tế và sự hỗ trợ về khoa học thể thao sẽ giúp các tuyển thủ từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh.

Một hướng đi quan trọng khác là mở rộng phong trào thể thao dành cho người khuyết tật tại cộng đồng. Khi có thêm sân chơi phù hợp, điều kiện tiếp cận thuận lợi và sự đồng hành từ xã hội, nhiều người khuyết tật sẽ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu và theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng lực lượng VĐV kế cận trong tương lai.

Asian Para Games 2026 là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam khẳng định năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những đấu trường lớn. Các tuyển thủ mang theo nghị lực và niềm tin đến Nhật Bản với mong ước tạo dấu ấn đẹp trên hành trình xây dựng nền thể thao Việt Nam ngày càng nhân văn và phát triển.

Từ ngày 12 đến 16-10, các đội tuyển sẽ tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu, tham dự các cuộc họp chuyên môn và hoàn tất thủ tục phân loại thương tật. Mục tiêu của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 ở Nhật Bản là phấn đấu giành huy chương, trong đó hướng đến HCV ở những nội dung có thế mạnh như bơi và cử tạ.

HƯƠNG NGUYỄN