Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên đội tuyển bóng chày Việt Nam tại Lào

Chiều tối 8-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ, thăm hỏi và động viên đội tuyển bóng chày Việt Nam đang tham dự Giải bóng chày quốc tế Dream Cup 2026 tại thủ đô Vientiane.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp hình lưu niệm cùng đội tuyển bóng chày Việt Nam.

Tại buổi gặp, Thủ tướng chúc mừng đội tuyển có khởi đầu thuận lợi, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu của các vận động viên. Thủ tướng mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực giành thành tích tốt, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cùng tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng.

Về phía Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) có Chủ tịch Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Trung Kiên, HLV trưởng Yu Jae-ho cùng ban huấn luyện và các tuyển thủ quốc gia.

Trước đó, ở trận ra quân Dream Cup 2026 diễn ra cùng ngày, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, đánh bại chủ nhà Lào với tỷ số 7-6. Chiến thắng sát nút không chỉ giúp đội tuyển khởi đầu thuận lợi mà còn cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của các tuyển thủ.

Việc được Thủ tướng cùng các lãnh đạo cấp cao trực tiếp thăm hỏi, động viên là nguồn cổ vũ lớn đối với toàn đội trước những trận đấu tiếp theo. Đây cũng là sự khích lệ dành cho bóng chày Việt Nam, môn thể thao đang từng bước phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và tìm kiếm chỗ đứng trên đấu trường khu vực.

QUỐC CƯỜNG