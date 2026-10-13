Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan sang Việt Nam dự giải giao hữu vào tháng 11

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa chốt lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam vào dịp FIFA Days tháng 11-2026. Qua đó, hai khách mời cũng có 1 trận gặp nhau để đảm bảo mỗi đội có đủ 2 trận thi đấu trong đợt này.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chốt lịch thi đấu quốc tế vào tháng 11 tới đây. Ảnh: ANH KHOA

Giải giao hữu quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-11 đến 15-11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan.

Các trận đấu tại giải này rất quan trọng với HLV Kim Sang-sik nhằm rà soát lại lực lượng để hướng đến Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (TQ) ở trận ra quân ngày 11-11. Sau đó, Đài Loan (TQ) so tài cùng Kyrgyzstan ngày 13-11, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15-11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự trong BHL đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Sau giải đấu này, dự kiến đội tuyển Việt Nam còn thêm 2 trận giao hữu, gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 30-12 và gặp đội tuyển Qatar vào đầu tháng 1-2027.

QUỐC CƯỜNG