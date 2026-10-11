Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam xác định 3 đối thủ vào cuối năm

SGGPO

Sau Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan sẽ là đối thủ trong hai trận giao hữu vào dịp FIFA Days tháng 11-2026, đội tuyển Việt Nam cũng vừa xác định “quân xanh” cuối cùng là đội tuyển số 1 châu Á - Nhật Bản.

Bộ ba tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cùng trong giai đoạn chữa trị chấn thương. Ảnh: VFF
Bộ ba tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cùng trong giai đoạn chữa trị chấn thương. Ảnh: VFF

LĐBĐ Nhật Bản và LĐBĐ Việt Nam gần như đạt thỏa thuận về việc đội tuyển hai nước sẽ có trận giao hữu quốc tế diễn ra vào ngày 30-12-2026 trên sân Panorama Suita ở Osaka. Trận đấu này cũng thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị sang Saudi Arabia tham dự VCK Asian Cup 2027.

Tại vòng đấu bảng Asian Cup 2027, Việt Nam lần lượt gặp các đội tuyển UAE (10-1), Hàn Quốc (15-1) và Yemen (20-1). Trong khi đó Nhật Bản cùng bảng với Thái Lan, Indonesia và Qatar.

Chính việc cùng bảng với hai đội mạnh của Đông Nam Á mà Nhật Bản rất chú trọng trận đấu với đội tuyển Việt Nam, xem đây một bước tìm hiểu bóng đá Đông Nam Á hiện tại.

Ngoài trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam cũng xác định 2 trận giao hữu quốc tế vào dịp FIFA Days trong tháng 11 khi lần lượt gặp Đài Loan (TQ) ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 15-11. Địa điểm thi đấu cũng đã được VFF chọn là sân Thiên Trường.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 11. Ảnh: ANH KHOA

Sau khi không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ phải dành sự tập trung tối đa cho Asian Cup 2027. Vấn đề mà ông Kim lo ngại nhất hiện nay là tình hình chấn thương của nhiều trụ cột. Sắp đến, 3 đội CAHN, Công an TPHCM và Thể Công Viettel dàn trải lực lượng trên nhiều mặt trận cũng dễ làm cho các cầu thủ bị quá tải.

Cụ thể, từ ngày 13-10 đến 7-11 (thời điểm hội quân cho FIFA Days), CAHN và Thể Công Viettel phải đá đến 7 trận, còn CA TPHCM đá 5 trận, có nghĩa Quang Hải, Đình Bắc, Văn Khang, Adou Minh, Lê Giang Patrick… trung bình gần 4 ngày đá 1 trận. Trong khi nhiều cựu binh như vẫn chưa lấy lại phong độ nên càng làm cho ông thầy người Hàn Quốc thêm lo.

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