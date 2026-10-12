Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup

Với vị trí thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn không phải thi đấu vòng sơ loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Đây là lợi thế đáng kể giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho hành trình hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Ảnh: ANH KHOA

Theo phương án tổ chức vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, 26 đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu lục sẽ được vào thẳng vòng loại thứ hai. Trong khi đó, 20 đội xếp phía sau phải tham dự vòng đầu tiên, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp qua hai lượt trận sân nhà và sân khách để xác định 10 suất đi tiếp.

Với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam có vị trí khá an toàn trong nhóm được miễn vòng đấu đầu tiên. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ giảm tải lịch thi đấu mà còn tạo thêm thời gian để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào những trận đấu quan trọng.

Vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 9-2027 đến tháng 3-2028, quy tụ 36 đội tuyển được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia nhiều khả năng được miễn vòng loại đầu tiên. Ảnh: ANH KHOA

Đáng chú ý, thứ hạng hiện tại còn mở ra khả năng đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 khi tiến hành bốc thăm. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể tránh được một số đối thủ có thứ hạng tương đương, trong đó có Thái Lan. Tuy nhiên, khả năng phải đối đầu với những đội tuyển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia vẫn hiện hữu.

Tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dừng bước ở vòng thứ hai. Vì vậy, mục tiêu tiến sâu hơn tại chiến dịch World Cup 2030 sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn chuyên môn.

Việc nhiều khả năng được miễn vòng loại đầu tiên là một khởi đầu thuận lợi, nhưng thử thách thực sự vẫn nằm ở phía trước. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt của bóng đá châu Á, duy trì sự ổn định và nâng cao chất lượng đội hình mới là yếu tố quan trọng để đội tuyển Việt Nam nuôi hy vọng tiến xa.

GIA HUY