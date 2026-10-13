Tuyển nữ TPHCM và 15 năm đứng trên đỉnh bóng đá Việt Nam

Chức vô địch quốc gia lần thứ 15 của đội bóng đá nữ TPHCM I tiếp tục nối dài một kỷ lục đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tám mùa giải liên tiếp giữ ngôi hậu, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cho thấy sức mạnh của một tập thể biết cách duy trì vị thế qua nhiều thế hệ cầu thủ.

TPHCM I lập kỷ lục với 15 lần VĐQG, trong đó có 8 lần liên tiếp.

Ngôi vô địch đến sớm và dấu ấn của sự ổn định

Tối 12-10, khi trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng Thủ đô, các cầu thủ nữ TPHCM I đã chính thức trở thành nhà vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Điều đặc biệt là đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không phải ra sân ở lượt đấu này, nhưng vẫn đăng quang trước hai vòng đấu.

Trước vòng 12, TPHCM I dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm sau 10 trận. Thái Nguyên T&T là đối thủ còn khả năng cạnh tranh chức vô địch, nhưng thất bại trước Hà Nội I đã khiến cuộc đua sớm ngã ngũ. Kết quả ấy giúp đại diện TPHCM có thêm một danh hiệu trong bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ.

15 lần vô địch quốc gia, trong đó có tám lần liên tiếp từ năm 2019 đến 2026, là những con số đủ nói lên vị thế của bóng đá nữ TPHCM. Trong một giải đấu mà các đối thủ luôn tìm cách thu hẹp khoảng cách, việc bảo vệ thành công ngôi đầu suốt nhiều năm đòi hỏi sự ổn định đáng nể.

Điểm mạnh của CLB nữ TPHCM là tính ổn định từ tuyến kế thừa. Ảnh: VFF

Điều làm nên khác biệt của TPHCM I nằm ở khả năng duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi lực lượng có nhiều biến động. Đội bóng từng chia tay những cầu thủ quan trọng, phải bổ sung các gương mặt trẻ và điều chỉnh nhân sự qua từng mùa giải. Dù vậy, họ vẫn giữ được sự chắc chắn trong lối chơi, bản lĩnh ở những trận quyết định và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn các đối thủ.

Bản lĩnh của những nhà vô địch

Nhắc đến hành trình thành công của bóng đá nữ TPHCM, khó bỏ qua vai trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Từng là một cầu thủ xuất sắc, bà tiếp tục ghi dấu ấn trên cương vị huấn luyện bằng khả năng xây dựng tập thể giàu tính kỷ luật, kết hợp kinh nghiệm của các trụ cột với sức trẻ của lớp kế cận.

Những cầu thủ như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hay Thùy Trang đã góp phần tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm cho đội bóng. Bên cạnh họ, các gương mặt trẻ có cơ hội trưởng thành trong môi trường thường xuyên phải chịu sức ép thành tích. Sự tiếp nối ấy giúp TPHCM I tránh được những khoảng trống quá lớn khi bước vào quá trình chuyển giao lực lượng.

Vô địch mùa giải 2026, TPHCM I sẽ có lần thứ 3 liên tiếp dự giải các CLB châu Á 2027-2028.

Nhìn lại mùa giải 2025, TPHCM I từng phải chờ đến trận đấu cuối cùng với Hà Nội I mới bảo vệ thành công chức vô địch. Một năm sau, họ giải quyết cuộc đua sớm hai vòng. Hai kịch bản khác nhau nhưng cùng cho thấy khả năng ứng phó của đội bóng trước những thử thách trên đường đua đường dài.

Dẫu vậy, sự thống trị kéo dài của TPHCM I cũng đặt ra câu hỏi cho phần còn lại của bóng đá nữ Việt Nam. Hà Nội I, Thái Nguyên T&T hay Than Khoáng sản Việt Nam đều có những giai đoạn thể hiện quyết tâm cạnh tranh, song vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi đăng quang của đại diện phía Nam.

Với TPHCM I, danh hiệu vô địch thứ 15 là phần thưởng cho một hành trình bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục làm mới lực lượng để giữ vững thành tích. Khi các đối thủ ngày càng quyết tâm lật đổ nhà vô địch, những mùa giải phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Sau 8 năm liên tiếp đứng trên đỉnh, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn đang viết tiếp một chương đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Và đến lúc này, kỷ lục ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chia sẻ niềm vui sau chức vô địch quốc gia lần thứ 15 của đội nữ TPHCM I, ông Đào Huy Hùng, Trưởng bộ môn bóng đá nữ Sở VH-TT TPHCM, đồng thời là Trưởng đoàn bóng đá nữ TPHCM, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, ngành thể thao cùng sự đồng hành của các đơn vị trong suốt thời gian qua. Trưởng đoàn Đào Huy Hùng và tuyển nữ TPHCM Theo ông, thành quả hôm nay là sự kết tinh từ những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể ban huấn luyện, VĐV. Đặc biệt, việc duy trì ngôi vô địch suốt 8 mùa giải liên tiếp là điều rất đáng tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho toàn đội trong việc giữ vững truyền thống, tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận và khẳng định vị thế của bóng đá nữ TPHCM.

GIA HUY