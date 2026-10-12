Nữ TPHCM I nối dài kỷ lục lần thứ 15 vô địch quốc gia

Dù không thi đấu ở lượt 12 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vào ngày 12-10, nhưng đội nữ TPHCM I vẫn cầm chắc Cúp vô địch khi đối thủ cạnh tranh số 1 là Thái Nguyên T&T đã bị Hà Nội I đánh bại với tỷ số 1-0.

CLB nữ TPHCM I lần thứ 8 liên tiếp giành ngôi vô địch quốc gia. Ảnh: HCMCW FC

Trận đấu tâm điểm của vòng 12 chính là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I, bởi đây là hai đối thủ cân tài, ngang sức và kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Hà Nội I dù không còn hy vọng tranh vô địch nhưng vẫn hướng đến chiến thắng để khẳng định mình cũng như giữ hy vọng tranh Huy chương bạc.

Trong khi đó, mục tiêu của chủ nhà Thái Nguyên T&T ở trận này là giành 3 điểm để nới rộng khoảng cách với Hà Nội I, đồng thời rút ngắn cách biệt với TPHCM I trong cuộc đua đến ngôi đầu.

Chính điều đó mà đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha tấn công nhanh bên phần sân Hà Nội I. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Trong một tình huống phản công, Nguyễn Thị Thương đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Hà Nội I lại cản bước tranh vô địch của Thái Nguyên T&T ở mùa giải 2026.

Sau bàn mở tỷ số, Hà Nội I chủ động duy trì thế trận chắc chắn. Dù Thái Nguyên T&T nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2, hàng phòng ngự Hà Nội I vẫn thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế đến hết trận và giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu với TPHCM II, Than KSVN sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công của Lương Thị Thu Thương. Đến phút 25, Thu Phương nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng mỏ. TP.HCM II nỗ lực đáp trả và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 32 do công của Hoàng Thị Nương.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Thanh Mai lập cú đúp trong vòng 2 phút, trước khi Hà Thị Nhài và Ngô Thị Hè lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội bóng vùng mỏ.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam khẳng định sức mạnh trước Hà Nội II bằng chiến thắng đậm 7-0. Cao Thị Linh mở tỷ số ở phút 33, tạo tiền đề để đội bóng này chiếm ưu thế trong phần còn lại của trận đấu.

Sau khi dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ. Lưu Hoàng Vân và Cao Thị Linh cùng lập cú đúp trong hiệp 2, góp phần hoàn tất chiến thắng cách biệt cho đội nhà.

Với kết quả trên, Hà Nội I đã lấy lại vị trí nhì bảng với 23 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T xuống vị trí thứ 3 với 21 điểm.

Không thi đấu nhưng TPHCM I với 28 điểm đã chắc chắn vô địch khi hơn Hà Nội I đến 5 điểm như Hải Yến và các đồng đội chỉ còn 1 trận.

Đây là danh hiệu VĐQG lần thứ 15 và là lần thứ 8 liên tiếp của Kim Chi và các học trò – một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

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QUỐC CƯỜNG