CAHN tìm cách giải mã Kashima Antlers

Sau cú vấp trước Gamba Osaka ở trận ra quân, CLB Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục gặp thử thách lớn khi đối đầu Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Trở về sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Alexandre Polking cần một màn trình diễn khác biệt nếu muốn có điểm trước đại diện giàu truyền thống của bóng đá Nhật Bản.

CAHN đang là đội bóng có thực lực mạnh nhất V-League. Ảnh: CLB

Lúc 19 giờ 15 ngày 13-10, CAHN tiếp Kashima Antlers ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà phải giải quyết nhiều vấn đề, từ cách tổ chức phòng ngự, kiểm soát nhịp độ đến việc phân phối sức lực khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trong ngày ra quân đã phần nào cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và những đội bóng hàng đầu Nhật Bản. CAHN có thời điểm chơi chủ động, nhưng những khoảng trống xuất hiện trong hệ thống phòng ngự nhanh chóng bị đối phương khai thác. Trước các đối thủ có tốc độ xử lý bóng cao, chỉ một thoáng mất tập trung cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá.

Khó khăn càng lớn khi Kashima Antlers được đánh giá cao hơn Gamba Osaka. Đội bóng từng vô địch AFC Champions League năm 2018 vừa đánh bại chính Gamba Osaka 2-0 tại J.League 1. Trước đó, Kashima cũng có màn khởi đầu ấn tượng ở đấu trường châu lục bằng chiến thắng 7-1 trước Newcastle Jets.

Những kết quả ấy phản ánh sức mạnh tấn công đáng gờm của đại diện Nhật Bản. Kashima sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức, khả năng phối hợp nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Họ có thể gây sức ép liên tục, buộc đối thủ mắc sai lầm trước khi tung ra đòn quyết định.

CAHN hướng mục tiêu tạo bất ngờ trước Kashima Antlers. Ảnh: CLB

Với CAHN, bài học từ trận gặp Gamba Osaka vẫn còn nguyên giá trị. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa các tuyến hoặc mất bóng ở những vị trí nhạy cảm, đội chủ sân Hàng Đẫy rất dễ rơi vào thế bị động.

Dù gặp bất lợi về tương quan lực lượng, CAHN vẫn có những cơ sở để hy vọng. Đội bóng ngành công an đang khởi đầu tốt tại V-League với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Mới đây, chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors tại Shopee Cup cũng giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin trước khi trở lại sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, phong độ ở giải quốc nội khó bảo đảm cho một kết quả thuận lợi khi bước ra AFC Champions League Elite. Sự khác biệt về chất lượng đối thủ đòi hỏi CAHN phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt trong những thời điểm không kiểm soát bóng.

HLV Alexandre Polking còn đối mặt bài toán nhân sự khi một số trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất. Quang Hải, Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh được ghi nhận gặp những vấn đề về sức khỏe sau thời gian thi đấu liên tục. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn đội hình và phương án thay người của nhà cầm quân người Brazil gốc Đức.

Trong hoàn cảnh ấy, sự chắc chắn cần được đặt lên hàng đầu. CAHN khó có thể duy trì thế trận đôi công trong suốt 90 phút trước đối thủ có khả năng luân chuyển bóng và pressing tốt như Kashima. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống ở hai biên và bảo đảm sự hỗ trợ giữa các tuyến sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Đồ họa: CAHN FC

Trên mặt trận tấn công, đội chủ nhà vẫn có những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt. Quang Hải có thể đem đến sự sáng tạo ở khu vực giữa sân, trong khi Alan cùng các ngoại binh được kỳ vọng tận dụng những tình huống phản công hoặc cơ hội từ bóng cố định.

Dẫu vậy, muốn gây bất ngờ, CAHN phải biết chắt chiu cơ hội. Trước một đối thủ mạnh, số lần tiếp cận khung thành có thể không nhiều, nên tính hiệu quả trong những pha xử lý cuối cùng sẽ quyết định đáng kể đến kết quả.

Điểm tựa Hàng Đẫy cùng sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế dành cho thầy trò HLV Polking. Nhưng để biến lợi thế ấy thành điểm số, CAHN cần thể hiện sự tỉnh táo, kỷ luật và bản lĩnh trong suốt trận đấu.

Sau thất bại ở lượt mở màn, một kết quả tích cực trước Kashima Antlers sẽ có ý nghĩa lớn với đại diện Việt Nam. Quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để CAHN chứng minh khả năng thích nghi và trưởng thành khi đối đầu những đội bóng thuộc nhóm mạnh nhất châu Á.

GIA MINH