Trọng tài lại nóng trước vòng 4 V-League

V-League 2026-2027 chuẩn bị trở lại sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia. Khi cuộc đua điểm số bắt đầu nóng lên, công tác trọng tài tiếp tục chịu sức ép từ những quyết định gây tranh cãi ở các vòng đầu tiên.

Cầu thủ hai đội HAGL và SHB Đà Nẵng chất vấn trọng tài ở cuộc so tài tại vòng 3. Ảnh: MINH TRẦN

Trước vòng 4 V-League, CLB Đà Nẵng đã đề nghị xem xét hai tình huống trong trận thua HAGL 0-3 ở vòng 3. Kiến nghị của đội bóng sông Hàn một lần nữa đặt công tác điều hành vào tâm điểm chú ý, nhất là khi mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng với những đội đang gặp khó khăn.

Không phải mọi quyết định bất lợi đều là sai sót của trọng tài. Tuy nhiên, khi CLB có kiến nghị chính thức, bộ phận chuyên môn cần xem xét và sớm đưa ra kết luận. Việc làm rõ những tình huống gây tranh cãi không chỉ giải đáp thắc mắc của đội bóng mà còn giúp trọng tài rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành.

Thực tế, các tình huống phạt đền, tranh chấp trong vòng cấm hay xác định lỗi vẫn thường gây tranh luận tại V-League. Công nghệ VAR hỗ trợ kiểm tra những pha bóng quan trọng nhưng không thể thay thế khả năng nhận định của trọng tài. Bởi vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, việc đào tạo, phân công và đánh giá năng lực trọng tài cần được thực hiện chặt chẽ.

Trọng tài cũng cần tỉnh táo, bản lĩnh trước áp lực từ các cầu thủ trên sân. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở chiều ngược lại, các CLB cũng phải tôn trọng quy trình khiếu nại, tránh tạo thêm sức ép không cần thiết lên tổ trọng tài. Nếu có sai sót, cơ quan điều hành cần xử lý phù hợp; trường hợp quyết định đúng luật, trọng tài phải được bảo vệ trước những phản ứng thiếu căn cứ.

Vòng 4 V-League cuối tuần này trở lại với những cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn, đòi hỏi đội ngũ trọng tài duy trì sự tập trung và bản lĩnh. Một giải đấu chuyên nghiệp khó tránh khỏi tranh cãi, nhưng việc hạn chế sai sót, xử lý kiến nghị kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin của các đội bóng, bảo đảm sự công bằng và chất lượng chuyên môn.

GIA MINH