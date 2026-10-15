V-League trở lại, đội tuyển Việt Nam chờ những nhân tố mới

V-League 2026-2027 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam cần rà soát lực lượng sau kết quả không như mong đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Những vòng đấu sắp tới là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tìm kiếm nhân tố mới, chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân trở lại. Ảnh: ANH KHOA

Sức ép từ cuộc đua V-League

Sau 3 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội (CAHN) dẫn đầu V-League với 9 điểm tuyệt đối, chưa để thủng lưới. Ninh Bình và SLNA cùng có 7 điểm, trong khi Hà Nội FC, HAGL mới giành chiến thắng đầu tiên. Đáng chú ý, có tới 6 đội cùng sở hữu 3 điểm ở nửa cuối bảng xếp hạng, cho thấy cuộc cạnh tranh đang diễn ra khó lường.

Vòng 4, diễn ra từ ngày 17 đến 19-10, tiếp tục có những trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CAHN và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ngày 18-10. Bên cạnh đó, các cặp đấu Thanh Hóa - Nam Định, Ninh Bình – HAGL hay CLB Công an TPHCM - Thể Công Viettel cũng hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn.

Tuy nhiên, V-League lúc này còn mang ý nghĩa khác khi đội tuyển Việt Nam đang cần thêm những lựa chọn nhân sự. Kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư, thầy trò HLV Kim Sang-sik không bảo vệ được ngôi vô địch. Thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5-10 càng cho thấy đội tuyển vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và duy trì hiệu quả thi đấu.

Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi, bổ sung lực lượng ở đợt tập trung sắp tới. Ảnh: VPF

Những chấn thương của các trụ cột tại giải vừa qua cũng khiến Ban huấn luyện phải điều chỉnh đội hình. Đây là thực tế đáng lưu ý khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn là Asian Cup 2027. Việc tiếp tục dựa vào bộ khung quen thuộc có thể bảo đảm sự ổn định trước mắt, nhưng chưa đủ để giải quyết bài toán chiều sâu lực lượng.

Vì vậy, những vòng đấu V-League sắp tới là dịp để các cầu thủ nội thể hiện năng lực. Những người duy trì phong độ ổn định, thường xuyên đá chính và tạo được ảnh hưởng trong lối chơi của CLB có cơ hội được HLV Kim Sang-sik chú ý. Đặc biệt, các vị trí trên hàng công cần thêm sự cạnh tranh để đội tuyển có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Chờ sự thay đổi từ HLV Kim Sang-sik

Theo kế hoạch vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) từ ngày 11 đến 15-11, lần lượt gặp Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan. Đây là đợt kiểm tra lực lượng quan trọng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, đội tuyển dự kiến hội quân ngày 9-11, sau khi V-League hoàn thành 7 vòng đấu. Như vậy, HLV Kim Sang-sik còn khoảng thời gian cần thiết để theo dõi phong độ cầu thủ, cân nhắc những gương mặt có thể bổ sung vào đội hình.

HLV Kim Sang-sik có thể sẽ gọi tập trung nhiều cầu thủ để từ đó sàng lọc lại thay vì bộ khung quen thuộc như trước. Ảnh: VPF

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ. Không ít gương mặt từng thi đấu tốt ở các đội tuyển trẻ nhưng chưa có vị trí ổn định tại CLB. Trong khi đó, áp lực thành tích khiến nhiều HLV V-League ưu tiên sử dụng cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc ngoại binh ở những vị trí quan trọng. Điều này phần nào hạn chế cơ hội tích lũy kinh nghiệm của lực lượng kế cận.

Dù vậy, đội tuyển quốc gia cũng không thể chỉ trông chờ vào những tài năng trẻ. Các cầu thủ đã trưởng thành nhưng chưa được trao nhiều cơ hội vẫn có thể trở thành phương án hữu ích nếu chứng minh được năng lực tại V-League. Điều quan trọng là sự lựa chọn phải dựa trên phong độ thực tế, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay kinh nghiệm khoác áo đội tuyển.

Hai trận giao hữu tháng 11 là những bài trắc nghiệm cần thiết đối với những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik. Đặc biệt, Kyrgyzstan, đội bóng cũng góp mặt tại Asian Cup 2027, có thể giúp tuyển Việt Nam đánh giá khả năng tranh chấp, tổ chức lối chơi trước đối thủ giàu thể lực.

Từ nay đến Asian Cup 2027, cơ hội làm mới lực lượng vẫn còn nhưng không nhiều. V-League vì thế cần đóng vai trò thực chất hơn trong việc cung cấp nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Sau nhiều kết quả chưa như kỳ vọng, điều người hâm mộ chờ đợi là những sự trở lại của các trụ cột cùng những gương mặt đủ sức tạo ra khác biệt.

GIA HUY