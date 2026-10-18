CAHN - Hà Nội FC: Bản lĩnh "đại gia" lên tiếng

Trận “derby thủ đô” giữa hai CLB có thực lực hùng hậu để sẵn sàng hướng đến cuộc đua vô địch V-League 2026-2027. Hà Nội FC có phần yếu thế hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng ở cựu vương này vẫn có nhiều điểm mà các nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) phải kiêng dè (19g15, ngày 18-10).

Hà Nội FC phần nào lấy lại thăng bằng sau trận thắng Bắc Ninh ở vòng đấu trước. Ảnh: VPF

CAHN đang chứng minh sức mạnh tuyệt đối tại V-League với chuỗi 3 trận toàn thắng. Sở hữu dàn lực lượng hùng hậu, có chiều sâu và đạt điểm rơi phong độ tốt ngay từ đầu mùa, CAHN là thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào. Sau khi khuất phục Thể Công Viettel, các cầu thủ CAHN đang hướng tới việc đánh bại nốt đối trọng lớn nhất ở cùng thủ đô là Hà Nội FC để củng cố ngôi đầu.

Dù đang dàn lực lượng trên nhiều mặt trận ở V-League, giải CLB Đông Nam Á và AFC Champions League, nhưng thực tế đội hình của CAHN hiện tại vẫn rất đáng gờm. Ngoài việc có chiều sâu về lực lượng, dàn ngoại binh hùng hậu để luân phiên thi đấu. Như trận gặp Kashima Antlers vừa qua, CAHN chỉ đá 3 ngoại binh ở đội hình xuất phát là Artur, Perea và Mauk thay vì 6 ngoại binh như quy định.

Dù “chơi sang”, nhưng với những vị trí lại như Nguyễn Filip, Adou Minh, Pendant Quang Vinh, Đình Bắc, Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Văn Hậu thì chẳng khác nào… đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Bàn thế để thấy thực lực của CAHN hiện nay rất mạnh và sẽ khó cho bất kỳ đội nào muốn đánh bại.

Hà Nội FC từng đánh bại CAHN ở cuối mùa bóng trước. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn luôn là "khắc tinh" khó chịu của CAHN. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng áo tím chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, bao gồm cả thắng lợi 2-1 ở lượt về mùa trước. Dù có khởi đầu chệch choạc với 2 trận thua, chiến thắng tối thiểu trước Bắc Ninh ở vòng 3 vừa qua đã giúp Hà Nội FC giải tỏa áp lực, tìm lại sự tự tin đúng lúc.

Bản lĩnh, kinh nghiệm đỉnh cao cùng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao sẽ quyết định thành bại của trận derby này. Những màn đối đầu trực tiếp giữa: Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Thành Chung (Hà Nội FC) với Nguyễn Filip, Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc (CAHN) rất đáng chờ đợi.

Dàn hảo thủ quốc gia này cùng với các ngoại binh của đôi bên chắc chắn sẽ "đốt cháy" các phòng vé và mang lại một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ tại Hàng Đẫy.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG