Công an TPHCM may mắn giành 3 điểm trong trận đấu nhiều tranh cãi

Trận đấu muộn nhất của vòng 4 V-League 2026-2027 trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng 1-0 của đội chủ nhà Công an TPHCM trước các cầu thủ Thể Công Viettel. Đáng chú ý khi đây là trận thắng gây nhiều tranh cãi của đội chủ nhà mà tâm điểm là trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ.

Công an TPHCM chật vật giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thể Công Viettel. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có khá nhiều tình huống mà đội khách bị ức chế từ quyết định của trọng tài Trần Ngọc Nhớ, trong đó có tình huống vào cuối trận. Đội khách được hưởng quả phạt 11m, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài thay đổi quyết định trong sự phản ứng quyết liệt của đội khách.

Sau trận đấu, HLV Popov nói: “Một số bạn hỏi tôi về câu này. Hãy hỏi những câu này với những người có trách nhiệm. Nếu tôi nói ra những điều tôi nghĩ, tôi sẽ bị phạt. Tôi không thể kiểm soát điều đó. Như tôi đã nói, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng…”.

Trận đấu khởi đi với tốc độ chậm, đội khách chủ yếu vận hành lối đá chắc chắn từ phần sân nhà. Chính lối chơi chặt chẽ trên đã làm cho Công an TPHCM không thể vận hành lối chơi phản công sở trường trước hàng thủ chặt chẽ từ đối phương. Thậm chí đoàn quân của HLV Popov còn tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Lê Giang.

Sang đầu hiệp hai, Công an TPHCM có phần kiểm soát bóng và thi đấu tốt hơn. Đến phút 68 đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ cú sút của Olaha sau đường chuyền của Minh Hoàng.

HLV Popov phát biểu khá kềm chế về công tác trọng tài ở trận này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phút 81, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Đức Phú lãnh thẻ đỏ từ pha phạm lỗi với Danh Trung. Hơn người, TC Viettel đẩy cao đội hình tấn công trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà.

Trận đấu được bù giờ 9 phút và đó cũng là quãng thời gian vòng 16m50 của đội chủ nhà luôn “nóng”. Phút 90 (+4), bóng chạm tay hậu vệ Quang Kiệt, sau khi check VAR, trọng tài xác định không có phạt 11m cho đội khách. Sau đó 1 phút, Ribamar bị ngã trong vòng 16m50 sau khi tranh bóng cùng hậu vệ chủ nhà. VAR một lần nữa nhập cuộc và không có quả phạt 11m từ quyết định của trọng tài.

Điều đó cũng như chấm dứt những nỗ lực từ đội bóng áo lính và trắng tay khi rời sân Bình Dương.

QUỐC CƯỜNG