Ninh Bình - HAGL: Khó cho đội bóng phố núi

Cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lúc 18 giờ ngày 18-10, thuộc vòng 4 V-League 2026-2027, hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều đang có những mục tiêu riêng. Trong khi đội chủ nhà quyết tâm giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu, HAGL muốn chứng minh chiến thắng ở vòng trước không phải sự khởi sắc nhất thời.

Ninh Bình sẽ không bỏ qua cơ hội để giành 3 điểm trước HAGL? Ảnh: VPF

Ninh Bình khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với hai chiến thắng trước Hải Phòng và Thanh Hóa, trước khi bị Thép Xanh Nam Định cầm hòa 1-1 ở vòng 3. Đáng tiếc, đội bóng cố đô đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức nhưng không bảo toàn được lợi thế. Dù vậy, 7 điểm sau ba trận, cùng thành tích bất bại, vẫn là nền tảng tích cực để Ninh Bình tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Điểm mạnh của Ninh Bình nằm ở khả năng tổ chức tấn công và chất lượng nhân sự. Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội. Trên hàng công, tiền đạo Lucão đang thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng chú ý với 4 pha lập công sau ba vòng đấu. Sự kết hợp giữa khả năng kiến thiết của Hoàng Đức và sức mạnh của Lucão giúp Ninh Bình có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trận hòa Nam Định cũng cho thấy đội bóng này chưa thực sự hoàn thiện khả năng kiểm soát thế trận khi đã dẫn bàn. Trước HAGL, Ninh Bình cần duy trì sức ép liên tục, tránh nóng vội khi tìm kiếm bàn thắng và đặc biệt phải giữ được sự tập trung ở những tình huống chuyển trạng thái phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, HAGL vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Kết quả ấy mang ý nghĩa quan trọng bởi đội bóng phố núi đã trải qua hai vòng đầu đầy thất vọng, lần lượt thua Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3. Từ chỗ nhận tới 7 bàn thua, HAGL đã có trận đầu tiên giữ sạch lưới, qua đó giải tỏa phần nào áp lực.

Thực lực của HAGL mùa này có phần mong manh. Ảnh: MINH TRẦN

Dẫu vậy, chuyến làm khách tại Ninh Bình sẽ là bài kiểm tra khó khăn hơn nhiều. Nếu tiếp tục chơi với đội hình dâng cao, HAGL có nguy cơ để lộ khoảng trống trước hàng công đang đạt hiệu suất tốt của chủ nhà. Vì vậy, việc duy trì cự ly đội hình, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và tổ chức phản công nhanh có thể là phương án phù hợp.

Một yếu tố đáng chú ý là tâm lý thi đấu. Ninh Bình có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, nhưng áp lực phải thắng cũng dễ khiến các cầu thủ mất kiên nhẫn nếu không sớm ghi bàn. Ngược lại, HAGL có thể chủ động chơi thấp, chờ cơ hội khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Với tương quan lực lượng hiện tại, Ninh Bình được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, HAGL vừa cho thấy những tín hiệu hồi phục đáng khích lệ. Nếu duy trì được sự chắc chắn như trước Đà Nẵng, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

3 điểm sẽ giúp Ninh Bình tiếp tục gây sức ép lên Công an Hà Nội trong cuộc đua đầu bảng. Còn với HAGL, một kết quả hòa trên sân khách cũng đủ mang lại sự tự tin trước chặng đường được dự báo nhiều thử thách phía trước.

KHÁNH VÂN