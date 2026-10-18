Lung lay những chiếc ghế nóng

Thua 3 trận liên tiếp, Đồng Nai đang ở vị trí cuối bảng đầy áp lực cho cuộc đua trụ hạng và HLV Nguyễn Việt Thắng cũng cảm nhận hơi nóng từ chiếc ghế mà mình đang ngồi. Đó cũng là cảm nhận của những nhà cầm quân khác như Lê Đức Tuấn và cả Harry Kewell.

Hà Nội FC hướng đến kết quả tích cực trước CAHN ở vòng 4, và cũng là dịp để HLV Kewell khẳng định mình. Ảnh: VPF

Trận thắng đẹp Đà Nẵng 3-0 ở vòng 3 đã phần nào giảm sức ép lên cặp bài trùng ở khu kỹ thuật HAGL là Vũ Tiến Thành - Lê Quang Trãi. Cũng từ kết quả ấy, sự lo lắng dồn sang HLV Lê Đức Tuấn khi Đà Nẵng vừa thua tiếp trận thứ hai liên tiếp, lần này là tỷ số nặng nề hơn: 1-5 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà.

Sự khó khăn trong cuộc đua trụ hạng lại đến sớm với Đà Nẵng. Những tưởng họ lấy lại khí thế sau khi loại Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia cùng sự trở lại của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong khung thành. Nhưng đội bóng sông Hàn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Hai trận liên tiếp bị thủng lưới 8 bàn trước các đối thủ được nhận diện cân sức là lời cảnh báo cho Đà Nẵng lẫn phong độ của thủ môn Tiến Dũng.

Thua hai trận liên tiếp với 8 bàn, Đà Nẵng sớm vào cuộc đua trụ hạng mùa này. Ảnh: VPF

Ghế HLV trưởng của ông Lê Đức Tuấn đang lung lay, nếu không sớm cải thiện tình thế e sẽ thêm khó cho nhà cầm quân này. Trong khi đó ở các trận đấu muộn của vòng 4 diễn ra vào chiều 18-10, hành trình của hai HLV Harry Kewell và Nguyễn Việt Thắng tiếp tục nhận sự quan tâm.

Sau 3 trận toàn thua, Đồng Nai gặp thử thách thực sự trong chuyến làm khách trước Bắc Ninh. Là đội tân binh, Bắc Ninh hẳn nhiên chú trọng cuộc đua trụ hạng nên họ xem những trận sân nhà sẽ mang tính chất rất quan trọng để kiếm điểm. Từ việc cho CLB Công an TPHCM trắng tay ở vòng 2 thì những khó khăn chờ đón Đồng Nai ở vòng 4 không là ngoại lệ.

HLV Nguyễn Việt Thắng cũng những áp lực chờ đón ở vòng 4. Ảnh: CLB

Áp lực cho HLV Nguyễn Việt Thắng ở vòng này là không nhỏ, thậm chí mục tiêu của ông ở trận này còn là việc giành 3 điểm trước một trong những đối thủ chính ở cuộc đua trụ hạng mùa này. Còn ngược lại, tương lai của ghế HLV trưởng đội bóng này thật khó lường.

Tương tự là tình hình của HLV Kewell. Trận thắng Bắc Ninh ở vòng 3 là rất quan trọng với nhà cầm quân người Australia này cũng như Hà Nội FC trong việc chặn đứng việc mất thăng bằng của đội ở giai đoạn đầu mùa. Hà Nội FC đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng khác khi so tài với CAHN.

Vượt qua CAHN là một trong những đích ngắm mà Hà Nội FC hướng đến trong trận “derby thủ đô” lần này. Đó cũng là cơ hội cho HLV Kewell gia cố chiếc ghế mà mình đang ngồi.

QUỐC CƯỜNG