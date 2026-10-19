Ông Nguyễn Đức Thụy nhận nhiều đề cử, tín nhiệm từ các CLB

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chốt danh sách cho cương vị chủ tịch VFF nhiệm kỳ X (2026-2030). Cuộc đua tranh tìm người điều hành mới cho VFF chính thức bắt đầu.

Doanh nhân Trần Đức Thụy được nhiều đề cử vào chức danh chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới đây.

Hướng tới Đại hội VFF khóa X, các tổ chức thành viên, gồm CLB V-League, hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal và các liên đoàn địa phương, đã tiến hành giới thiệu, đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Ba ứng viên đủ điều kiện tranh cử Chủ tịch VFF khóa X gồm ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX.

Theo kết quả tổng hợp bước đầu, ông Nguyễn Đức Thụy nhận được nhiều đề cử nhất, với hơn 40 trong tổng số gần 60 phiếu, trong đó có sự ủng hộ của những ông bầu giàu tâm huyết như bầu Đức, bầu Hiển. Điều này cho thấy kỳ vọng vào khả năng kết nối, huy động nguồn lực của doanh nhân này để thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ nghiêm túc cân nhắc tranh cử Chủ tịch VFF nếu nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên. Khi đó, ông dự kiến xây dựng chương trình hành động cụ thể, tập trung huy động nguồn lực, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển cho bóng đá nước nhà.

Hai đề cử còn lại đều là những người đương nhiệm trong BCH khóa IX, gồm ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Xuân Vũ. Ông Trần Quốc Tuấn là Tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, là Ủy viên Ban chấp hành VFF từ khóa 4. Tại khóa IX, ông Tuấn được bầu làm Chủ tịch. Ông Trần Quốc Tuấn còn là Chủ tịch Ủy ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Ủy viên Ban thi đấu cấp ĐTQG của FIFA. Ông Nguyễn Xuân Vũ từng là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF khóa IX, Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng (tiền thân của CLB Ninh Bình).

Tin liên quan VFF khóa X và sức ép tạo đột phá

QUỐC CƯỜNG