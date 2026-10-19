VFF khóa X và sức ép tạo đột phá

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tạo nhiều dấu ấn về chuyên môn trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước thềm cuộc chuyển giao bộ máy lãnh đạo, người hâm mộ kỳ vọng bóng đá nước nhà sẽ có những bước tiến vững chắc hơn, từ công tác đào tạo trẻ, chất lượng V-League đến sức cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia.

Kỳ vọng từ cuộc chuyển giao

Bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội VFF khóa X với những thành tích đáng ghi nhận. Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển nam, HCĐ giải U23 châu Á 2026 cùng những dấu ấn của bóng đá nữ đã mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những thành công ấy vẫn còn không ít vấn đề cần giải quyết để duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Trong đó, khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục vẫn là thách thức lớn. Những chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á tạo thêm sự tự tin, nhưng khi bước ra sân chơi châu Á, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn tinh thần và khát vọng. Đó phải là kết quả của cả một quá trình đầu tư có chiều sâu, được thực hiện liên tục qua nhiều thế hệ cầu thủ.

Bởi vậy, cuộc chuyển giao nhân sự VFF lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt. Người đứng đầu và các thành viên bộ máy lãnh đạo mới được kỳ vọng có đủ năng lực điều hành, khả năng kết nối các nguồn lực và tầm nhìn phù hợp với yêu cầu phát triển của bóng đá hiện đại.

HLV Kim Sang-sik đã tiếp nối thành công ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều quan trọng là những định hướng được đưa ra phải sớm chuyển thành hành động cụ thể. Bóng đá Việt Nam cần một chiến lược nhất quán, tránh tình trạng mỗi giai đoạn lại thay đổi mục tiêu hoặc chỉ tập trung giải quyết những yêu cầu trước mắt.

Đặt nền móng cho đường dài

Muốn có những đội tuyển mạnh, trước hết phải tạo được môi trường để cầu thủ trẻ trưởng thành. Việc phát hiện, đào tạo và sử dụng tài năng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF với các CLB, trung tâm bóng đá. Quan trọng hơn, cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên, thay vì chỉ nhận sự quan tâm mỗi khi có giải trẻ quốc tế.

V-League cũng cần tiếp tục được nâng chất. Một giải đấu hấp dẫn không thể chỉ dựa vào vài cuộc đua vô địch kịch tính hay những bản hợp đồng ngoại binh. Sự ổn định tài chính của CLB, chất lượng sân bãi, công tác trọng tài và khả năng phát triển cầu thủ nội mới là những yếu tố tạo nên sức mạnh lâu dài.

Người hâm mộ luôn mong chờ những danh hiệu của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Khi giải quốc nội đủ sức cạnh tranh, đội tuyển quốc gia sẽ có thêm nguồn lực để hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Bên cạnh bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal cũng cần được đầu tư tương xứng, duy trì những thành quả đã gây dựng.

Nhiệm kỳ 4 năm chắc chắn không đủ để tháo gỡ mọi khó khăn. Nhưng những người được trao trọng trách có thể tạo ra thay đổi bằng cách xác định đúng ưu tiên và kiên trì thực hiện.

Người hâm mộ luôn mong chờ những danh hiệu. Thành công của VFF khóa mới còn phải được nhìn nhận qua sự trưởng thành của các thế hệ cầu thủ, sức sống của giải quốc nội và vị thế bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đó mới là nền tảng để những chiến thắng được tiếp nối qua nhiều năm.

GIA MINH