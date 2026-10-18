Giấc mơ châu Á của tuyển Việt Nam

Bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến Asian Cup 2027 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giải quyết những hạn chế về lối chơi, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh trước các đối thủ mạnh.

Nhiều thách thức chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik ở Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Chức vô địch ASEAN Championship 2026 là thành quả đáng tự hào của bóng đá Việt Nam. Vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết hồi tháng 8, thầy trò HLV Kim Sang-sik một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu khu vực. Lối chơi kỷ luật, tinh thần quyết tâm cùng khả năng tận dụng cơ hội đã giúp đội tuyển duy trì thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Thử thách thực sự ở đấu trường châu Á

Thế nhưng, bóng đá luôn có những thử thách mới. Chỉ hơn một tháng sau, tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh HCĐ ngày 5-10. Kết quả ấy phần nào cho thấy sự thiếu ổn định, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện nếu muốn tiến xa hơn ở sân chơi châu lục.

Với bóng đá Việt Nam, chức vô địch Đông Nam Á là dấu mốc quan trọng, nhưng chưa thể là thước đo đầy đủ cho năng lực cạnh tranh tại châu Á. Khoảng cách về thể lực, tốc độ xử lý bóng và chất lượng đội hình vẫn hiện hữu, đòi hỏi những giải pháp cụ thể thay vì chỉ trông chờ vào tinh thần thi đấu.

Asian Cup 2027 được xem là phép thử quan trọng đối với tham vọng của đội tuyển Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu khó, đặc biệt khi Hàn Quốc thuộc nhóm đội tuyển hàng đầu châu lục, còn UAE sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Việc tìm kiếm thêm tiền vệ trung tâm để "chia lửa" cùng Hoàng Đức cũng là bài toán khó cho ông Kim. Ảnh: ANH KHOA

Lịch thi đấu dự kiến cũng đặt ra những thách thức đáng kể. Việt Nam gặp UAE trong trận mở màn ngày 10-1, tiếp đó chạm trán Hàn Quốc ngày 15-1 trước khi đối đầu Yemen ngày 20-1. Với tương quan lực lượng hiện tại, việc giành điểm trước hai đối thủ mạnh hơn sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tâm lý.

Điều đáng quan tâm là khả năng thích ứng của tuyển Việt Nam khi phải đối diện sức ép lớn. Ở Đông Nam Á, các học trò HLV Kim Sang-sik có thể chủ động tổ chức tấn công trước nhiều đối thủ. Tuy nhiên, khi gặp những đội bóng có tốc độ và trình độ vượt trội, việc duy trì cự ly đội hình, chống pressing và chuyển đổi trạng thái sẽ trở nên quan trọng hơn.

Trận thua Malaysia tại FIFA ASEAN Cup vừa qua là một ví dụ. Tuyển Việt Nam tạo được những cơ hội trong hiệp đầu nhưng không thể tận dụng. Sau khi Fergus Tierney ghi bàn ở phút 62, đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cùng khả năng xoay chuyển thế trận là những vấn đề cần được cải thiện.

Bóng đá Việt Nam từng vào tứ kết Asian Cup 2019, một thành tích đáng nhớ và cũng là cơ sở để nuôi dưỡng tham vọng tiến xa. Tuy nhiên, muốn tái lập kết quả ấy, đội tuyển phải nâng cao chất lượng chuyên môn, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi trước các đối thủ mạnh.

Nâng chất lượng lối chơi

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết của HLV Kim Sang-sik là xây dựng đội hình có chiều sâu, bảo đảm sự kết hợp hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những tuyển thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng đội tuyển cần thêm những nhân tố có khả năng tạo đột biến và duy trì cường độ thi đấu cao.

Sự trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc mang đến tín hiệu tích cực. Cùng với Nguyễn Xuân Son và những gương mặt đang khẳng định năng lực, tiền đạo trẻ này có thể giúp hàng công trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ phải duy trì phong độ ổn định, nâng cao khả năng phối hợp và hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu quốc tế trước thềm Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Bên cạnh việc lựa chọn nhân sự, HLV Kim Sang-sik cần bổ sung những phương án chiến thuật phù hợp. Tuyển Việt Nam phải biết cách chơi khi không kiểm soát bóng, tổ chức phản công nhanh và khai thác tốt các tình huống cố định. Đặc biệt, hàng phòng ngự cần giữ được sự tập trung trước những đối thủ có khả năng tấn công với tốc độ cao.

Ở góc độ dài hạn, chất lượng V-League tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh đội tuyển. Việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu thường xuyên, nâng cao khả năng cạnh tranh của cầu thủ nội và cải thiện công tác đào tạo kế cận sẽ quyết định chiều sâu lực lượng trong những năm tới.

Thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027 đang ngắn dần. Đây là lúc HLV Kim Sang-sik cần ổn định bộ khung, đánh giá chính xác phong độ từng vị trí và hoàn thiện những phương án có thể phát huy hiệu quả trước các đối thủ mạnh.

Chức vô địch Đông Nam Á mang đến niềm tin, nhưng để bước ra châu lục, tuyển Việt Nam cần sự tiến bộ thực chất. Giấc mơ châu Á phải bắt đầu từ những thay đổi trong cách chơi, chất lượng cầu thủ và khả năng cạnh tranh ở mỗi trận đấu. Đó mới là nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng đến những bước tiến xa hơn.

GIA HUY