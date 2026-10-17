Asian Cup có thể lùi sang năm 2028: Tuyển Việt Nam tính sao?

Khả năng Asian Cup 2027 phải lùi sang năm 2028 do những lo ngại về an ninh tại Saudi Arabia đang đặt tuyển Việt Nam trước bài toán mới. Dù có thêm thời gian hoàn thiện lực lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đối mặt không ít bất lợi nếu giải đấu thay đổi lịch trình.

Kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik sẽ bị đảo lộn nếu Asian Cup 2027 không diễn ra đúng thời điểm như kế hoạch. Ảnh: ANH KHOA

Cơ hội củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi

Theo kế hoạch, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, những lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia Tây Á đang đặt ra khả năng giải đấu phải thay đổi thời gian hoặc địa điểm tổ chức. Trong đó, phương án lùi sang năm 2028 cũng được nhắc đến.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Vì vậy, kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam vẫn được duy trì. Cuộc họp dự kiến ngày 20-10 của AFC được chờ đợi sẽ làm rõ hơn khả năng điều chỉnh lịch thi đấu.

Nếu Asian Cup lùi sang năm 2028, lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam là có thêm thời gian củng cố lực lượng và hoàn thiện lối chơi. HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện thử nghiệm nhân sự, đánh giá các phương án chiến thuật và khắc phục những hạn chế về chuyên môn.

Đặc biệt, quá trình trẻ hóa đội tuyển có thể được triển khai thuận lợi hơn. Những cầu thủ trẻ đang thể hiện tốt tại V-League sẽ có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, cạnh tranh vị trí với các đàn anh. Trong khi đó, các tuyển thủ gặp chấn thương hoặc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất cũng có cơ hội hồi phục.

Việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch có thể cân chỉnh lại sau thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Việc kéo dài thời gian chuẩn bị còn giúp tuyển Việt Nam cải thiện khả năng tranh chấp, tốc độ xử lý bóng và tổ chức lối chơi trước những đối thủ mạnh. Đây đều là những yếu tố quan trọng khi đội tuyển bước ra sân chơi châu lục.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng các đợt FIFA Days để thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Nhật Bản và Qatar. Những đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực cầu thủ.

Tại Asian Cup, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trước những đối thủ được đánh giá cao, việc có thêm thời gian chuẩn bị có thể giúp đội tuyển nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nguy cơ mất phong độ và xáo trộn kế hoạch

Dù vậy, Asian Cup lùi sang năm 2028 chưa chắc hoàn toàn có lợi cho tuyển Việt Nam. Bất lợi đầu tiên là kế hoạch chuẩn bị vốn được xây dựng hướng tới đầu năm 2027 sẽ phải điều chỉnh, từ lịch tập trung, giao hữu đến chu kỳ thể lực của các cầu thủ.

Đáng chú ý, những tuyển thủ đang đạt phong độ cao ở thời điểm hiện tại chưa chắc duy trì được trạng thái tương tự sau hơn một năm. Với các trụ cột lớn tuổi, việc kéo dài thời gian chờ đợi còn làm tăng những lo ngại về thể lực, chấn thương và khả năng duy trì vị trí trong đội hình.

Ngược lại, dù có thêm thời gian trưởng thành, các cầu thủ trẻ vẫn cần được thi đấu thường xuyên tại CLB. Nếu không được trao cơ hội, họ khó tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik úp mở khả năng mở cửa với các nhân tố trẻ. Ảnh: ANH KHOA

Một thách thức khác là việc cân đối lịch thi đấu V-League, Cúp Quốc gia với các đợt tập trung đội tuyển. Nếu Asian Cup thay đổi thời gian tổ chức, VFF và Công ty VPF cần phối hợp với các CLB để điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm quyền lợi các bên và hạn chế xáo trộn giải quốc nội.

Bên cạnh đó, những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở cả CLB lẫn đội tuyển có thể đối mặt nguy cơ quá tải. Vì vậy, việc quản lý khối lượng vận động, duy trì thể lực và đánh giá phong độ cần được thực hiện thường xuyên.

Trong lúc chờ quyết định từ AFC, HLV Kim Sang-sik vẫn phải duy trì tiến độ chuẩn bị, ổn định bộ khung và từng bước bổ sung nhân tố mới. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với lớp kế cận sẽ quyết định chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, Asian Cup lùi sang năm 2028 vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Thêm một năm chuẩn bị chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tuyển Việt Nam tận dụng hiệu quả để nâng cao chất lượng đội hình, thay vì đánh mất nhịp độ và phong độ đã xây dựng.

GIA HUY