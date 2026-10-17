U23 Việt Nam xác định ngày so tài cùng U23 Thái Lan tại sân Pleiku

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 do VFF phối hợp cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và CLB HAGL phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku.

U23 Việt Nam chuẩn bị làm chủ nhà của giải tứ hùng quốc tế diễn ra tại sân Pleiku. Ảnh: VFF

Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước những giải đấu quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh U23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10-11. Sau đó gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8-11 để chuẩn bị tham dự giải. Với sự góp mặt của các đội tuyển U23 chất lượng đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để người hâm mộ tại Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp đến sân cổ vũ U23 Việt Nam, đồng thời thưởng thức những trận đấu bóng đá quốc tế.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

QUỐC CƯỜNG