U15 Việt Nam mang khát vọng vươn xa đến Azerbaijan

Chiều 16-10, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U15 Việt Nam trước khi toàn đội hoàn thành chương trình tập huấn, lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

U15 Việt Nam tích cực chuẩn bị hướng đến FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại buổi gặp, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban huấn luyện và đội tuyển U15 Việt Nam báo cáo quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Trong thời gian tập luyện, đội đã thi đấu hai trận giao hữu để kiểm tra khả năng phối hợp và đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ, lần lượt thắng U16 Hải Phòng 8-1 và U16 Viettel 5-4.

Ban huấn luyện ghi nhận những chuyển biến tích cực của toàn đội, đồng thời tiếp tục điều chỉnh giáo án nhằm đáp ứng yêu cầu của giải đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng các cầu thủ được lựa chọn vào đội tuyển U15 Việt Nam, nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nâng cao chuyên môn và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Ông Trần Quốc Tuấn chụp hình lưu niệm cùng thầy trò đội U15 Việt Nam.

Ông Tuấn cũng nhắc lại thành tích của các đội tuyển trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nổi bật là việc U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026, qua đó khích lệ thế hệ kế cận tiếp tục nỗ lực hướng tới những mục tiêu mới.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31-10-2026, với sự tham dự của 192 đội tuyển U15 trên toàn thế giới. U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

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KHÁNH VÂN