VFF mở rộng sân chơi, nuôi dưỡng đam mê bóng đá cho bé gái

Với sự hỗ trợ của UEFA và AFC, LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiếp tục triển khai chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi, hướng tới phát triển phong trào và tạo nguồn lực cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chương trình thuộc dự án phát triển bóng đá nữ do UEFA và AFC hỗ trợ.

Sáng 15-10, VFF ra mắt Chương trình bóng đá nữ dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi, thuộc dự án phát triển bóng đá nữ do UEFA và AFC hỗ trợ giai đoạn 2024-2027. Chương trình bước sang năm thứ hai triển khai, tiếp tục hướng đến mục tiêu đưa bóng đá đến gần hơn với các bé gái ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Điểm nhấn của sự kiện là sự ra mắt cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành riêng cho trẻ em gái. Tài liệu cung cấp những nội dung cơ bản, phù hợp với độ tuổi 6-9, từ làm quen với trái bóng, rèn luyện kỹ năng chơi bóng đến phối hợp cùng đồng đội. Qua đó, các em có cơ hội trải nghiệm môn thể thao này trong môi trường vui vẻ, an toàn và giàu tính khích lệ.

Đại diện UEFA, bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ Quốc tế, đánh giá các chương trình dành riêng cho trẻ em gái có ý nghĩa trong việc tạo động lực để các em tham gia bóng đá. UEFA cũng bày tỏ sự tự hào khi đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tích cực, mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho nữ giới từ sớm.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu tại chương trình

Trong khi đó, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh vai trò của bóng đá phong trào đối với chiến lược phát triển dài hạn. Theo ông, việc xây dựng nền tảng từ lứa tuổi nhỏ không chỉ góp phần nâng cao mặt bằng chung của bóng đá nữ mà còn truyền cảm hứng để nhiều bé gái theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết liên đoàn cam kết tiếp tục phát triển bóng đá nữ từ những lứa tuổi nhỏ nhất. Với nhóm tuổi 6-9, mục tiêu trước mắt không đặt nặng thành tích mà là tạo điều kiện để các em làm quen, yêu thích bóng đá, tự tin thể hiện bản thân và kết nối với bạn bè.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, bóng đá học đường cùng các giải đấu và festival dành cho nữ được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tham gia, giúp các em từng bước phát triển kỹ năng vận động, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Bóng đá nữ Việt Nam đã có những gương mặt tiêu biểu như Huỳnh Như, Bích Thùy. Để tìm kiếm những thế hệ kế cận, việc xây dựng phong trào từ cơ sở và phát hiện năng khiếu từ sớm là một trong những bước đi cần thiết.

Chương trình chưa hướng đến việc tìm kiếm ngay những tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia, mà đặt nền móng để nuôi dưỡng đam mê, mở rộng nguồn cầu thủ tiềm năng và tạo điều kiện cho bóng đá nữ phát triển bền vững trong tương lai.

HƯƠNG NGUYỄN